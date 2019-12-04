В Омской области пьяный водитель вез школьников на олимпиаду

НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Следователи СК в Омской области организовали проверку после выявленного случая, когда нетрезвый водитель школьного автобуса вез детей на олимпиаду, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
По предварительным данным СК, утром 3 декабря сотрудники ГИБДД на трассе Харламово-Таврическое остановили школьный автобус, перевозивший детей на олимпиаду, его водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, тест показал наличие паров алкоголя в количестве 0,219 мг/л. Детей пересадили на другой автобус, а водителя отстранили от вождения и составили административный протокол, уточнили в управлении.
"В ходе проверки будет выяснено, почему в ходе предрейсового осмотра у водителя не было обнаружено признаков алкогольного опьянения, как соблюдаются перевозчиком правила обеспечения безопасности пассажиров при перевозке автомобильным транспортом, имеются ли в действиях ответственных лиц признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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