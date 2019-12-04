В Омской области пьяный водитель вез школьников на олимпиаду

"В ходе проверки будет выяснено, почему в ходе предрейсового осмотра у водителя не было обнаружено признаков алкогольного опьянения, как соблюдаются перевозчиком правила обеспечения безопасности пассажиров при перевозке автомобильным транспортом, имеются ли в действиях ответственных лиц признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.