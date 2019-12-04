Кремль не имеет данных по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кремль не располагает информацией по делу об убийстве гражданина Кремль не располагает информацией по делу об убийстве гражданина Грузии Берлине , сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, никаких нет новых ответов. Мы абсолютно не в курсе этого происшествия; мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии, и мне нечего сказать — мы не располагаем никакой информацией", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли новая информация по этому делу.

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier , мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".

Как сообщил 25 августа со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина онлайн-журнал Spiegel , следствие работает во всех направлениях, однако наиболее вероятным считает сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства". Известно, что преступник выстрелил в жертву дважды. Заказчиком могли выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.

В материале от 30 августа онлайн-журнал Spiegel сообщил, что подозреваемый в убийстве может быть сотрудником российских спецслужб. Такой вывод делается на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД РФ, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Германии пока не обладает свидетельствами, что задержанный по подозрению в убийстве в Берлине гражданина Грузии является россиянином. Она добавила, что сейчас "идет первичное получение и запрос информации, и все необходимые действия, которые должны предпринять российские дипломаты при получении сообщений относительно того, что российский гражданин или возможно российский гражданин задержан где-то и ему необходимо предоставление консульской помощи".