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https://ria.ru/20191204/1561949858.html
Кремль не имеет данных по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине
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РИА Новости

Кремль не имеет данных по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине

12:58 04.12.2019 (обновлено: 14:16 04.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кремль не располагает информацией по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких нет новых ответов. Мы абсолютно не в курсе этого происшествия; мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии, и мне нечего сказать — мы не располагаем никакой информацией", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли новая информация по этому делу.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
Как сообщил 25 августа со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина онлайн-журнал Spiegel, следствие работает во всех направлениях, однако наиболее вероятным считает сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства". Известно, что преступник выстрелил в жертву дважды. Заказчиком могли выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.
Табличка посольства Российской Федерации в Берлине
20 сентября, 18:14
Посольство России контактирует со следствием по делу об убийстве в Берлине
В материале от 30 августа онлайн-журнал Spiegel сообщил, что подозреваемый в убийстве может быть сотрудником российских спецслужб. Такой вывод делается на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД РФ, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Германии пока не обладает свидетельствами, что задержанный по подозрению в убийстве в Берлине гражданина Грузии является россиянином. Она добавила, что сейчас "идет первичное получение и запрос информации, и все необходимые действия, которые должны предпринять российские дипломаты при получении сообщений относительно того, что российский гражданин или возможно российский гражданин задержан где-то и ему необходимо предоставление консульской помощи".
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
2 сентября, 19:20
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил на брифинге, что власти страны "приняли к сведению сообщения СМИ", которые указывают на связь подозреваемого со спецслужбами РФ, "федеральное правительство крайне заинтересовано во всестороннем расследовании этого дела". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеМария ЗахароваШтеффен ЗайбертДмитрий ПесковГрузияБерлин (город)В мире
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