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Культура
2019-12-04T14:45+0300
https://ria.ru/20191204/1561949629.html
СМИ узнали, что Disney и Fox готовят новый фильм о "Планете обезьян"
https://cdn24.img.ria.ru/images/41126/24/411262461_0:0:2045:1150_1036x0_80_0_0_c3e0af7535305d4ff4c41639e169aeea.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, что Disney и Fox готовят новый фильм о "Планете обезьян"

14:45 04.12.2019
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© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Восстание планеты обезьян"
Кадр из фильма Восстание планеты обезьян
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Киностудии Walt Disney Studios и 20th Century Fox выпустят новый фильм о "Планете обезьян", сообщает THR.
Источник рассказал изданию, что режиссером выбрали Уэса Болла, который снял фантастическую трилогию "Бегущий в лабиринте".
Пока неизвестно, будет ли картина сиквелом предыдущих фильмов, снятых Мэттом Ривзом, или станет самостоятельной историей.
Дату выхода тоже пока не объявили.
Первый фильм "Планета обезьян" вышел в 1968 году и был основан на одноименном романе французского писателя Пьера Буля. Главную роль тогда исполнил Чарлтон Хестон.
Он сыграл космонавта, который приземляется на неизвестную планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, напоминающую первобытное общество людей.
Картина имела большой успех, поэтому по ее мотивам снимали ремейки, телевизионные шоу, мультсериалы и создавали видеоигры.
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КультураКино и сериалыНовости культуры20th Century FoxThe Walt Disney Company
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