СМИ узнали, что Disney и Fox готовят новый фильм о "Планете обезьян"

© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ Кадр из фильма "Восстание планеты обезьян"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Киностудии Walt Disney Studios и 20th Century Fox выпустят новый фильм о "Планете обезьян", Киностудии Walt Disney Studios и 20th Century Fox выпустят новый фильм о "Планете обезьян", сообщает THR.

Источник рассказал изданию, что режиссером выбрали Уэса Болла, который снял фантастическую трилогию "Бегущий в лабиринте".

Пока неизвестно, будет ли картина сиквелом предыдущих фильмов, снятых Мэттом Ривзом, или станет самостоятельной историей.

Дату выхода тоже пока не объявили.

Первый фильм "Планета обезьян" вышел в 1968 году и был основан на одноименном романе французского писателя Пьера Буля. Главную роль тогда исполнил Чарлтон Хестон.

Он сыграл космонавта, который приземляется на неизвестную планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, напоминающую первобытное общество людей.