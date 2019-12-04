Кириенко заявил, что монетизация может убить волонтерство

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Монетизация может убить волонтерство, так как доверие к волонтерам строится на безвозмездности их деятельности, считает первый замруководителя администрации президента РФ Монетизация может убить волонтерство, так как доверие к волонтерам строится на безвозмездности их деятельности, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

В среду на полях Международного форума добровольцев состоялась конференция лидеров 100 лучших реализованных проектов. В ходе нее участники рассказали Кириенко о трудностях, с которыми сталкиваются в своей работе, и озвучили предложения.

"Про поддержку волонтеров. При том, что полностью согласен, что поддержка нужна, с чем бы был аккуратнее – аккуратнее был бы с тем, что называется монетизацией. Как только волонтерство становится оплачиваемым, оно прекращает быть волонтерством. Все, в этот момент мы его убьем", - сказал Кириенко.

Он отметил, что грань в данном вопросе очень тонка. В качестве положительного примера Кириенко привел вузы, которые без министерских указаний ввели систему дополнительных баллов за волонтерство. "Это гораздо более ценная история. Это уже, если хотите, культура такая. То есть сами вузы понимают, что ребята, которые имеют опыт волонтерской деятельности, они для них интереснее, у них потенциал больше", - пояснил Кириенко.

Он также добавил, что схожие инициативы проявляют некоторые работодатели, хотя они не обязаны спрашивать кандидатов о волонтерской деятельности.