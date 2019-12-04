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Кириенко заявил, что монетизация может убить волонтерство
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РИА Новости

Кириенко заявил, что монетизация может убить волонтерство

12:53 04.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии Всероссийского патриотического форума
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии Всероссийского патриотического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии Всероссийского патриотического форума
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Монетизация может убить волонтерство, так как доверие к волонтерам строится на безвозмездности их деятельности, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В среду на полях Международного форума добровольцев состоялась конференция лидеров 100 лучших реализованных проектов. В ходе нее участники рассказали Кириенко о трудностях, с которыми сталкиваются в своей работе, и озвучили предложения.
"Про поддержку волонтеров. При том, что полностью согласен, что поддержка нужна, с чем бы был аккуратнее – аккуратнее был бы с тем, что называется монетизацией. Как только волонтерство становится оплачиваемым, оно прекращает быть волонтерством. Все, в этот момент мы его убьем", - сказал Кириенко.
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Он отметил, что грань в данном вопросе очень тонка. В качестве положительного примера Кириенко привел вузы, которые без министерских указаний ввели систему дополнительных баллов за волонтерство. "Это гораздо более ценная история. Это уже, если хотите, культура такая. То есть сами вузы понимают, что ребята, которые имеют опыт волонтерской деятельности, они для них интереснее, у них потенциал больше", - пояснил Кириенко.
Он также добавил, что схожие инициативы проявляют некоторые работодатели, хотя они не обязаны спрашивать кандидатов о волонтерской деятельности.
"Мне кажется, что делать из этого автоматическую финансовую надбавку к зарплате или к пенсии – это опасная история. Весь смысл доверия к волонтерам заключается в том, что это люди, которые для других что-то делают безвозмездно", - прокомментировал Кириенко соответствующее предложение.
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Международный форум добровольцевСергей КириенкоСочиРоссияОбщество
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