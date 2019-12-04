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Песков прокомментировал политику НАТО в отношении России
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РИА Новости

Песков прокомментировал политику НАТО в отношении России

12:43 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. НАТО проводит в отношении России политику сдерживания и экспансии, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"С одной стороны, конечно, это подтверждает нашу обеспокоенность в связи с деятельностью Альянса. Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО, откуда она проистекает, мы видим, конечно же, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей или экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенности. Подобные заявления и решения об увеличении бюджета лишний раз подтверждают это", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о решении НАТО увеличить оборонные расходы.
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НАТОДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВ мире
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