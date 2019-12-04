Песков прокомментировал политику НАТО в отношении России

"С одной стороны, конечно, это подтверждает нашу обеспокоенность в связи с деятельностью Альянса. Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО, откуда она проистекает, мы видим, конечно же, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей или экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенности. Подобные заявления и решения об увеличении бюджета лишний раз подтверждают это", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о решении НАТО увеличить оборонные расходы.