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В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность
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РИА Новости

В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность

12:35 04.12.2019 (обновлено: 13:46 04.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений, мы будем действовать другим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Путин неоднократно подчеркивал, что мы в данном случае действуем другим путем, в нашей безопасности паритет, в плане стратстабильности на целый ряд лет перспектива гарантирована, и Россия продолжает идти именно этим путем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, собирается ли Россия увеличить оборонные расходы.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Дмитрий ПесковРоссияБезопасность
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