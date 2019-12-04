В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений, мы будем действовать другим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Путин неоднократно подчеркивал, что мы в данном случае действуем другим путем, в нашей безопасности паритет, в плане стратстабильности на целый ряд лет перспектива гарантирована, и Россия продолжает идти именно этим путем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, собирается ли Россия увеличить оборонные расходы.