В одесском колледже вспыхнул пожар

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Пожар начался на третьем этаже здания колледжа в Одессе, проводится эвакуация, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 10.12 (11.12 мск - ред.) в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар. Ориентировочная площадь пожара 700 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, проводится эвакуация, информация о пострадавших уточняется. К тушению возгорания привлечены 65 пожарных и 16 единиц техники.