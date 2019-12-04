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В одесском колледже вспыхнул пожар
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РИА Новости

В одесском колледже вспыхнул пожар

12:34 04.12.2019 (обновлено: 23:43 04.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. 4 декабря 2019
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. 4 декабря 2019
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. 4 декабря 2019
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Пожар начался на третьем этаже здания колледжа в Одессе, проводится эвакуация, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 10.12 (11.12 мск - ред.) в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар. Ориентировочная площадь пожара 700 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, проводится эвакуация, информация о пострадавших уточняется. К тушению возгорания привлечены 65 пожарных и 16 единиц техники.
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Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
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