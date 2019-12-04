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В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы
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РИА Новости

В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы

12:31 04.12.2019 (обновлено: 16:14 04.12.2019)
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© REUTERS / Yves HermanСаммит НАТО в Великобритании
Саммит НАТО в Великобритании
© REUTERS / Yves Herman
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Путин неоднократно говорил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и в гонку расходов, губительную для экономики. Путин неоднократно подчеркивал, что мы в данном случае действуем другим путем, в нашей безопасности паритет, в плане стратстабильности на целый ряд лет перспектива гарантирована, и Россия продолжает идти именно этим путем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, собирается ли Россия увеличить оборонные расходы в ответ на действия НАТО.
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