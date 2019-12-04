В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы

"Путин неоднократно говорил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и в гонку расходов, губительную для экономики. Путин неоднократно подчеркивал, что мы в данном случае действуем другим путем, в нашей безопасности паритет, в плане стратстабильности на целый ряд лет перспектива гарантирована, и Россия продолжает идти именно этим путем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, собирается ли Россия увеличить оборонные расходы в ответ на действия НАТО.