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В Коми расчистили дороги на кладбище после видео с гробом на санях
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РИА Новости

В Коми расчистили дороги на кладбище после видео с гробом на санях

12:30 04.12.2019 (обновлено: 15:09 04.12.2019)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Территорию кладбища в поселке Белый-Ю района Печора республики Коми полностью расчистили от снега после опубликованного видео, на котором родственники тащат на санках гроб по глубокому снегу, сообщила РИА Новости глава администрации МО "Печора" Наталья Паншина.
Ранее в группе в социальной сети "ВКонтакте" "Типичная Печора" был размещен пост и видео с кладбища поселка Белый-Ю, где родственникам пришлось везти гроб до места захоронения на санках из-за того, что катафалк не смог проехать по неубранному снегу. По словам автора видео, трактор прочистил только два сектора и уехал, а тракторист сказал, что у него выходной.
"После снегопада в субботу утром трактор не успел очистить всю территорию, так как кладбище находится на расстоянии 25 километров от города. Могила была родными выбрана из резерва, то есть она была не на линии захоронения, а в глубине. Вот так и получилось очень некрасиво. Сейчас со стороны администрации сделано все: и работники, и деньги для расчистки выделены, территория расчищена полностью", - рассказала Паншина.
Глава администрации добавила, что видит в этой ситуации недоработку МБУ "Производственно технический комплекс", с чьим руководством проведена беседа.
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