В Коми расчистили дороги на кладбище после видео с гробом на санях

"После снегопада в субботу утром трактор не успел очистить всю территорию, так как кладбище находится на расстоянии 25 километров от города. Могила была родными выбрана из резерва, то есть она была не на линии захоронения, а в глубине. Вот так и получилось очень некрасиво. Сейчас со стороны администрации сделано все: и работники, и деньги для расчистки выделены, территория расчищена полностью", - рассказала Паншина.