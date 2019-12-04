Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-04T15:41+0300
https://ria.ru/20191204/1561948058.html
Член ОП обратится в ООН из-за нарушения прав сирийцев в лагере Рукбан
https://cdn23.img.ria.ru/images/151929/13/1519291396_0:49:2870:1663_1036x0_80_0_0_c61ec104ea8541848c120dcbb32e987e.jpg
РИА Новости

Член ОП обратится в ООН из-за нарушения прав сирийцев в лагере Рукбан

12:23 04.12.2019 (обновлено: 15:41 04.12.2019)
206
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина во время круглого стола в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника Александра Гапоненко. 24 апреля 2018
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина во время круглого стола в ММПЦ МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника Александра Гапоненко. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина сообщила, что обратится к комиссару ООН по правам человека по вопросу нарушений прав сирийцев, в частности, в лагере Эр-Рукбан.
"Естественно, по этой ситуации мы также будем направлять свое обращение в Организацию Объединенных наций комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы поднимать эти вопросы (о несоблюдении прав беженцев в Сирии)", - сказала Сутормина на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
По ее словам, ситуация в лагере Эр-Рукбан - это грубейшее нарушение международного права, в частности, Конвенции ООН о статусе беженцев, Резолюции Совета безопасности ООН 2254 по Сирии, в которой говорится о том, что должна осуществляться защита прав всех сирийцев, независимо от их этнической принадлежности или принадлежности к религиозному направлению и обеспечению гуманитарного доступа на всей территории страны.
"Действие, которое сейчас происходит в лагере Эр-Рукбан - это прямое нарушение прав человека и не является гуманитарной миссией или некоей миссией спасения. США и пособники лишают жителей лагеря возможности свободного перемещения и выбора места жительства по своему усмотрению", - уточнила председатель комиссии.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
14 ноября, 14:42Война в Сирии
США затягивают эвакуацию лагеря Рукбан, заявили в Центре примирения
Как рассказала Сутормина, ситуация в лагере Эр-Рукбан приблизилась к гуманитарной катастрофе. "Количество беженцев, которые находятся в окружении, в фактической блокаде со стороны подконтрольных США формирований, оценивается в диапазоне 40 до 50 тысяч человек... Большинство построек носит временный характер. Часть беженцев вообще вынуждены жить под навесами. В непосредственной близости от этих навесов, настроек скапливаются горы мусора", - пояснила она.
"Отмечены случаи холеры и проказы. Вследствие тяжелейшей санитарно-эпидемиологической обстановки в лагере многие страдают от кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, сахарного диабета. К сожалению, гуманитарная помощь ООН в сирийский лагерь беженцев попадает в руки террористов", - добавила председатель комиссии.
Сутормина также отметила, что благодаря усилиям России и Сирии в июле 2019 года более 17 тысяч человек покинули лагерь беженцев.
В свою очередь директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод сообщил, что также обратится от бюро к комиссарам ООН по правам человека и в другие организации по вопросу нарушения прав беженцев в Сирии. "Я думаю, что нужно продолжать выступать на международных площадках, писать письма, писать обращения... Чем больше будет информации, чем больше будет докладов, тем больше шансов, что голос будет услышан", - пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
22 октября, 20:02Война в Сирии
Путин призвал и дальше помогать сирийским беженцам вернуться на родину
"Далеко не все благополучно в нашем правозащитном королевстве. Наблюдается системный кризис реагирования международных организаций на вопиющие нарушения. И тема прав человека зачастую политизируется, используется выборочно, тенденциозно. Нас любят поучать в том, что ситуация становится все хуже и хуже при том, что существует и Фонд президентских грантов НКО, и большое количество разных правозащитных организаций, но тем не менее, вот такие вопиющие горячие кровоточащие точки остаются вне поля зрения радетелей за права человека, особенно за рубежом. И зачастую, как мы видим, именно этот лагерь (Эр-Рукбан), условия ситуация в Сирии порождены теми странами, которые позиционируют себя как правозащитные флагманы", - сказал Брод.
Директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев также сообщил, что каждый четвертый сирийский беженец лично стал жертвой запугивания или давления в лагере Эр-Рукбан из-за положительного отношения к законной власти Сирии и стремлении покинуть лагерь.
"Что там (в лагере) происходило - рассказывают сами пострадавшие. Мы провели социологический опрос - более 200 человек и детально опрос 50 беженцев. ... Это люди, которым удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан... Каждый четвертый (беженец), более 25% сказали, что лично стали жертвой запугивания или давления в лагере, или из-за положительного отношения к законной власти Сирийской Арабской Республики и стремлении покинуть территорию лагеря", - сказал Григорьев, презентуя доклад на тему "Лагерь Эр-Рукбан: трагедия сирийцев в американской зоне оккупации".
Лагерь сирийских беженцев
19 сентября, 10:34
Австрия выделит еще четыре миллиона евро на помощь сирийским беженцам
Он отметил, что также, по результатам опроса, 15,1% человек лично знают о случаях убийств, избиений и пыток в лагере Эр-Рукбан, еще 7,7% отметили случаи изнасилования и домогательств женщин в лагере. "Более трети опрошенных (35,5%) отметили, что лично были свидетелями смерти своих родственников или знакомых в лагере, 43% заявили, что они сами лично, их родственники или знакомые чем-то болели, 23% заявили, что лично знают или лично сталкивались со случаями вербовки беженцев в ряды боевиков", - пояснил член ОП РФ.
Как указано в докладе Фонда исследования проблем демократии, опрос проведен в июне 2019 года среди 219 беженцев, которым удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан, в формате интервью.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
020051
Обсудить 1
Война в СирииАлександр БродЕлена СуторминаОбщественная палата РФМИД РФСирияООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая оценили слова Трампа о вкладе США в достижения Пекина
Заседание Верховной рады Украины
В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков прокомментировал политику НАТО в отношении России
Саммит НАТО в Великобритании
Эксперт спрогнозировал рост разногласий в НАТО по вопросу России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал проект решения "нормандского саммита"
Пригород Багдада
В Ираке задержали заместителя лидера ИГ* аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп заявил, что зона безопасности на севере Сирии работает хорошо
Николай Рудьковский
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
Здание министерства иностранных дел РФ
В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность
Родион Мирошник
В ЛНР не удивлены намерением Киева продлить закон о статусе Донбасса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
Эрдоган рассказал о встрече "четверки" по Сирии в Лондоне
Ситуация в Сирии
На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС "Аль-Баас"
Израильский танк на Голанских высотах. Ноябрь 2019
Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри во время встречи
Глава ВОИС заявил, что Россия развивается семимильными шагами
Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
В Кремле ответили на сообщения об использовании "ТамТама" террористами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Посол в США рассказал о позиции России по Арктике
01:56Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе
01:54Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
Лента новостейМолния