Член ОП обратится в ООН из-за нарушения прав сирийцев в лагере Рукбан

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина во время круглого стола в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника Александра Гапоненко. 24 апреля 2018

"Естественно, по этой ситуации мы также будем направлять свое обращение в Организацию Объединенных наций комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы поднимать эти вопросы (о несоблюдении прав беженцев в Сирии)", - сказала Сутормина на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

По ее словам, ситуация в лагере Эр-Рукбан - это грубейшее нарушение международного права, в частности, Конвенции ООН о статусе беженцев, Резолюции Совета безопасности ООН 2254 по Сирии, в которой говорится о том, что должна осуществляться защита прав всех сирийцев, независимо от их этнической принадлежности или принадлежности к религиозному направлению и обеспечению гуманитарного доступа на всей территории страны.

"Действие, которое сейчас происходит в лагере Эр-Рукбан - это прямое нарушение прав человека и не является гуманитарной миссией или некоей миссией спасения. США и пособники лишают жителей лагеря возможности свободного перемещения и выбора места жительства по своему усмотрению", - уточнила председатель комиссии.

Как рассказала Сутормина, ситуация в лагере Эр-Рукбан приблизилась к гуманитарной катастрофе. "Количество беженцев, которые находятся в окружении, в фактической блокаде со стороны подконтрольных США формирований, оценивается в диапазоне 40 до 50 тысяч человек... Большинство построек носит временный характер. Часть беженцев вообще вынуждены жить под навесами. В непосредственной близости от этих навесов, настроек скапливаются горы мусора", - пояснила она.

"Отмечены случаи холеры и проказы. Вследствие тяжелейшей санитарно-эпидемиологической обстановки в лагере многие страдают от кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, сахарного диабета. К сожалению, гуманитарная помощь ООН в сирийский лагерь беженцев попадает в руки террористов", - добавила председатель комиссии.

Сутормина также отметила, что благодаря усилиям России и Сирии в июле 2019 года более 17 тысяч человек покинули лагерь беженцев.

В свою очередь директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод сообщил, что также обратится от бюро к комиссарам ООН по правам человека и в другие организации по вопросу нарушения прав беженцев в Сирии. "Я думаю, что нужно продолжать выступать на международных площадках, писать письма, писать обращения... Чем больше будет информации, чем больше будет докладов, тем больше шансов, что голос будет услышан", - пояснил он.

"Далеко не все благополучно в нашем правозащитном королевстве. Наблюдается системный кризис реагирования международных организаций на вопиющие нарушения. И тема прав человека зачастую политизируется, используется выборочно, тенденциозно. Нас любят поучать в том, что ситуация становится все хуже и хуже при том, что существует и Фонд президентских грантов НКО, и большое количество разных правозащитных организаций, но тем не менее, вот такие вопиющие горячие кровоточащие точки остаются вне поля зрения радетелей за права человека, особенно за рубежом. И зачастую, как мы видим, именно этот лагерь (Эр-Рукбан), условия ситуация в Сирии порождены теми странами, которые позиционируют себя как правозащитные флагманы", - сказал Брод.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев также сообщил, что каждый четвертый сирийский беженец лично стал жертвой запугивания или давления в лагере Эр-Рукбан из-за положительного отношения к законной власти Сирии и стремлении покинуть лагерь.

"Что там (в лагере) происходило - рассказывают сами пострадавшие. Мы провели социологический опрос - более 200 человек и детально опрос 50 беженцев. ... Это люди, которым удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан... Каждый четвертый (беженец), более 25% сказали, что лично стали жертвой запугивания или давления в лагере, или из-за положительного отношения к законной власти Сирийской Арабской Республики и стремлении покинуть территорию лагеря", - сказал Григорьев, презентуя доклад на тему "Лагерь Эр-Рукбан: трагедия сирийцев в американской зоне оккупации".

Он отметил, что также, по результатам опроса, 15,1% человек лично знают о случаях убийств, избиений и пыток в лагере Эр-Рукбан, еще 7,7% отметили случаи изнасилования и домогательств женщин в лагере. "Более трети опрошенных (35,5%) отметили, что лично были свидетелями смерти своих родственников или знакомых в лагере, 43% заявили, что они сами лично, их родственники или знакомые чем-то болели, 23% заявили, что лично знают или лично сталкивались со случаями вербовки беженцев в ряды боевиков", - пояснил член ОП РФ.

Как указано в докладе Фонда исследования проблем демократии, опрос проведен в июне 2019 года среди 219 беженцев, которым удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан, в формате интервью.