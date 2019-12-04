Саратовские власти рассказали о состоянии дороги, где произошло ДТП

На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019

САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дорога, где после ДТП с автобусом в Дорога, где после ДТП с автобусом в Саратове в больницы доставили 20 человек, была очищена от снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, в среду в 11.10 (10.10 мск) врезался в столб у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. По предварительным данным областного управления ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением, в результате ДТП травмы получили 15 человек. В минздраве региона уточнили РИА Новости, что госпитализированы 12 человек, их состояние оценивается от легкого до средней степени тяжести. Вечером во вторник в Саратове был сильный снегопад.

"Дорога была очищена (от снега)", - сказала собеседница агентства.

На фото, предоставленных пресс-службой областного управления ГИБДД, видно, что дорога в районе места ДТП, по которой не прекращается движение транспорта, чистилась от снега, однако на ней есть небольшая грязная снежная каша. Также запечатлено, что автобус съехал на обочину, где врезался в столб передом и получил серьезные повреждения перед водительским сиденьем.

© Фото : отдел пропаганды ГИБДД по городу Саратова На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019 © Фото : отдел пропаганды ГИБДД по городу Саратова На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019