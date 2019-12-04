В России продажи "АвтоВАЗа" в ноябре снизились на 7%

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Продажи " Продажи " АвтоВАЗа " в РФ в ноябре снизились на 7,3% в годовом выражении — до 31,22 тысячи единиц, говорится в сообщении компании.

За 11 месяцев текущего года компания продала в России 326,65 тысячи автомобилей, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По итогам 11 месяцев 2019 года в РФ реализовано 326 654 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что на 0,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В ноябре 2019 года на рынке России продано 31 217 автомобилей LADA", — говорится в сообщении.

Рыночная доля LADA в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 11 месяцев текущего года, по оценке компании, составляет около 20,5%.

Самой популярной моделью в январе-ноябре текущего года стала LADA Granta - было продано 121 260 авто, что на 29,3% превышает показатели прошлого года. В ноябре реализовано 12 574 автомобиля этой модели. На втором месте - LADA Vesta, продажи которой за 11 месяцев в РФ составили 100 501 автомобиль, что на 3,9% выше, чем год назад.