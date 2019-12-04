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В России продажи "АвтоВАЗа" в ноябре снизились на 7%
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РИА Новости

В России продажи "АвтоВАЗа" в ноябре снизились на 7%

12:33 04.12.2019 (обновлено: 13:32 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Vesta SW в автосалоне
Автомобиль Lada Vesta SW в автосалоне
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Lada Vesta SW в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в ноябре снизились на 7,3% в годовом выражении — до 31,22 тысячи единиц, говорится в сообщении компании.
За 11 месяцев текущего года компания продала в России 326,65 тысячи автомобилей, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"По итогам 11 месяцев 2019 года в РФ реализовано 326 654 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что на 0,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В ноябре 2019 года на рынке России продано 31 217 автомобилей LADA", — говорится в сообщении.
Рыночная доля LADA в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 11 месяцев текущего года, по оценке компании, составляет около 20,5%.
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Самой популярной моделью в январе-ноябре текущего года стала LADA Granta - было продано 121 260 авто, что на 29,3% превышает показатели прошлого года. В ноябре реализовано 12 574 автомобиля этой модели. На втором месте - LADA Vesta, продажи которой за 11 месяцев в РФ составили 100 501 автомобиль, что на 3,9% выше, чем год назад.
По данным компании, продажи LADA XRAY, Largus, LADA 4х4 "сохраняются на стабильном уровне, с минимальными колебаниями от месяца к месяцу".
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