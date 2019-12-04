МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва в 2020 году примет участие в восьми туристических выставках, семь из которых пройдут за рубежом, сообщается на сайте мэра столицы.

"Такие выставки — хороший формат, чтобы рассказать о наших преимуществах, презентовать Москву как перспективное туристическое направление. В уходящем году мы участвовали в серии выставок в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке. И завоевали на них сразу шесть наград", — приводятся на сайте слова заммэра в правительстве Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, на следующий год запланировано участие в выставках в Бразилии, Германии, Индии, Испании, Китае, Сингапуре, во Франции, а также в международной экспозиции в Москве.