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Туризм
2019-12-04T14:15+0300
https://ria.ru/20191204/1561947893.html
Москва в 2020 году примет участие в восьми туристических выставках
https://cdn24.img.ria.ru/images/156174/31/1561743195_0:205:3072:1933_1036x0_80_0_0_80a3fb1359a209ea58641ca7335e6a44.jpg
РИА Новости

Москва в 2020 году примет участие в восьми туристических выставках

14:15 04.12.2019
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© Фотохост-агентствоМосковский Кремль
Московский Кремль
© Фотохост-агентство
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва в 2020 году примет участие в восьми туристических выставках, семь из которых пройдут за рубежом, сообщается на сайте мэра столицы.
"Такие выставки — хороший формат, чтобы рассказать о наших преимуществах, презентовать Москву как перспективное туристическое направление. В уходящем году мы участвовали в серии выставок в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке. И завоевали на них сразу шесть наград", — приводятся на сайте слова заммэра в правительстве Москвы Натальи Сергуниной.
По ее словам, на следующий год запланировано участие в выставках в Бразилии, Германии, Индии, Испании, Китае, Сингапуре, во Франции, а также в международной экспозиции в Москве.
Уточняется, что туристические продукты столицы будут представлены на городских стендах, а также во время роуд-шоу и ознакомительных туров в столицу. Подать заявку на участие в международных выставках на стенде Москвы можно на сайте.
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