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2019-12-04T13:27+0300
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Фестиваль "Кинотавр" пройдет в 2020 году с 7 по 14 июня
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РИА Новости

Фестиваль "Кинотавр" пройдет в 2020 году с 7 по 14 июня

12:21 04.12.2019 (обновлено: 13:27 04.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию фестиваля "Кинотавр" в Сочи
Подготовка к открытию фестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 7 по 14 июня 2020 года, прием заявок на участие в конкурсе полного и короткого метра открыт, сообщила в среду пресс-служба киносмотра.
"Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдет в Сочи с 7 по 14 июня 2020 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр", - сообщила пресс-служба.
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КультураКинотаврСочи
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