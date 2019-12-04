Фестиваль "Кинотавр" пройдет в 2020 году с 7 по 14 июня

"Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдет в Сочи с 7 по 14 июня 2020 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр", - сообщила пресс-служба.