Фестиваль "Кинотавр" пройдет в 2020 году с 7 по 14 июня

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 7 по 14 июня 2020 года, прием заявок на участие в конкурсе полного и короткого метра открыт, сообщила в среду пресс-служба киносмотра.
"Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдет в Сочи с 7 по 14 июня 2020 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр", - сообщила пресс-служба.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 31 раз.