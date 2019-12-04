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Снос кинотеатра "Соловей" в Москве. Прямая трансляция
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РИА Новости

Снос кинотеатра "Соловей" в Москве. Прямая трансляция

12:38 04.12.2019
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В Москве начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся 2 декабря. За 30 лет работы там прошло 325 168 сеансов.
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Киноцентр "Соловей"МоскваОбщество
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