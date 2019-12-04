2019-12-04T12:38+0300
2019-12-04T12:38+0300
https://ria.ru/20191204/1561947825.html
Снос кинотеатра "Соловей" в Москве. Прямая трансляция
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РИА Новости
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РИА Новости
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Снос кинотеатра "Соловей" в Москве. Прямая трансляция
В Москве начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся 2 декабря. За 30 лет работы там прошло 325 168 сеансов.