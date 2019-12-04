СК направил дело против экс-замглавы РКК "Энергия" в суд

Как сообщалось ранее, 19 августа 2018 года пресс-служба Роскосмоса объявила, что следователи выявили в "Энергии" подозреваемых в получении взяток, которые "дают признательные показания". Позже стало известно, что оперативники задержали Белобородова и двух его подчиненных.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова... Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.

Отмечается, что Белобородов обвиняется в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению аналогичного преступления (ч.8 ст. 204 УК РФ и ч.1 ст. 30, ч.8 ст. 204 УК РФ). Уголовные дела против его подчиненных были выделены в отдельные производства, по ним уже оглашены приговоры.