СК направил дело против экс-замглавы РКК "Энергия" в суд

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший заместитель гендиректора РКК "Энергия" Алексей Белобородов предстанет перед судом за коммерческий подкуп, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного ГСУСК России Ольга Врадий.
Как сообщалось ранее, 19 августа 2018 года пресс-служба Роскосмоса объявила, что следователи выявили в "Энергии" подозреваемых в получении взяток, которые "дают признательные показания". Позже стало известно, что оперативники задержали Белобородова и двух его подчиненных.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова... Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
Отмечается, что Белобородов обвиняется в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению аналогичного преступления (ч.8 ст. 204 УК РФ и ч.1 ст. 30, ч.8 ст. 204 УК РФ). Уголовные дела против его подчиненных были выделены в отдельные производства, по ним уже оглашены приговоры.
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