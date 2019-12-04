Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T12:17+0300
https://ria.ru/20191204/1561947738.html
СК направил дело против экс-замглавы РКК "Энергия" в суд
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК направил дело против экс-замглавы РКК "Энергия" в суд

12:17 04.12.2019
415
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший заместитель гендиректора РКК "Энергия" Алексей Белобородов предстанет перед судом за коммерческий подкуп, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного ГСУСК России Ольга Врадий.
Как сообщалось ранее, 19 августа 2018 года пресс-служба Роскосмоса объявила, что следователи выявили в "Энергии" подозреваемых в получении взяток, которые "дают признательные показания". Позже стало известно, что оперативники задержали Белобородова и двух его подчиненных.
Экс-заместитель директора ПАО РКК Энергия Алексей Белобородов в Бабушкинском суде. 20 августа 2018
20 августа 2018, 16:33
Ущерб по делу об афере в РКК "Энергия" превышает 31 миллион рублей
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова... Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
Отмечается, что Белобородов обвиняется в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению аналогичного преступления (ч.8 ст. 204 УК РФ и ч.1 ст. 30, ч.8 ст. 204 УК РФ). Уголовные дела против его подчиненных были выделены в отдельные производства, по ним уже оглашены приговоры.
Экс-заместитель директора ПАО РКК Энергия Алексей Белобородов в Бабушкинском суде. 20 августа 2018
20 августа 2018, 16:34
Показания на экс-замглавы РКК "Энергия" дали под давлением, считает адвокат
700000
Обсудить 0
Алексей БелобородовДело о мошенничестве в РКК "Энергия"РКК "Энергия"Следственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
Михаил Ремизов
Источник рассказал о новой возможной работе Михаила Ремизова
Николай Рудьковский
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
Вывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома Байконур
Институт "Роскосмоса" заявил о низкой окупаемости многоразовых ракет
Снимок Луны, снятый с МКС
Эксперт объяснил необходимость отказа от пилотируемой космонавтики
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая оценили слова Трампа о вкладе США в достижения Пекина
Кадр из фильма Аладдин
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Полицейский
Источник: задержанный пермский стрелок проходит медосвидетельствование
Здание посольства России в Берлине
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Заседание Верховной рады Украины
В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО
На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
Саратовские власти рассказали о состоянии дороги, где произошло ДТП
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон об использовании донного грунта
Запуск ракеты-носителя Союз
"Роскосмос" ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Заместитель председателя Совета Федерации Ильяса Умаханов на III Международном Ливадийском форуме в Ялте
Вице-спикер СФ раскритиковал роль ЕС в переговорах по Косово
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодаре будут судить экс-полицейских, обвиняемых во взятках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
Лента новостейМолния