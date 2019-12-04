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В Турции ввели единую упаковку для сигарет в рамках борьбы с курением
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РИА Новости

В Турции ввели единую упаковку для сигарет в рамках борьбы с курением

12:08 04.12.2019 (обновлено: 12:32 04.12.2019)
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© РИА Новости / Фото предоставлено РИА Новости пресс-службой министерства сельского и лесного хозяйства Турции В Турции ввели единую упаковку для сигарет в рамках борьбы с курением
В Турции ввели единую упаковку для сигарет в рамках борьбы с курением
© РИА Новости / Фото предоставлено РИА Новости пресс-службой министерства сельского и лесного хозяйства Турции
АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Турция вводит единый стандарт упаковки для сигарет и других табачных изделий в рамках борьбы с курением, говорится в полученном РИА Новости сообщении министерства сельского и лесного хозяйства в среду.
"Изменения дизайна упаковок табачных изделий вступят в силу с 5 декабря. С этой даты выпуск прежней упаковки будет прекращен. Продукция в старых упаковках сможет реализовываться на рынке еще в течение месяца, до 5 января 2020 года, после чего ее продажа будет полностью прекращена", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на новых упаковках обязательно будут размещены надписи, предупреждающие о вреде курения, а также изображения с последствиями курения, которые будут закрывать до 85% площади на передней стороне упаковки и до 50% на задней.
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