В МИД Китая оценили слова Трампа о вкладе США в достижения Пекина

ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в среду назвала нелепыми заявления президента США Дональда Трампа о том, что Китай смог стать столь могущественной страной во многом благодаря американским деньгам.
"Это просто нелепо", - сказала дипломат, комментируя заявление американского президента, которое он сделал во вторник.
Она подчеркнула, что "достижения Китая не упали с неба, не были обеспечены другими государствами, наш народ тяжким трудом добился этих успехов благодаря своей мудрости, трудолюбию, стараниям и смелости".