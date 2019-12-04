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В МИД Китая оценили слова Трампа о вкладе США в достижения Пекина
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РИА Новости

В МИД Китая оценили слова Трампа о вкладе США в достижения Пекина

12:05 04.12.2019
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в среду назвала нелепыми заявления президента США Дональда Трампа о том, что Китай смог стать столь могущественной страной во многом благодаря американским деньгам.
"Это просто нелепо", - сказала дипломат, комментируя заявление американского президента, которое он сделал во вторник.
Она подчеркнула, что "достижения Китая не упали с неба, не были обеспечены другими государствами, наш народ тяжким трудом добился этих успехов благодаря своей мудрости, трудолюбию, стараниям и смелости".
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Вчера, 11:00
В МИД Китая заявили, что сделка с США должна быть взаимовыгодна
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Хуа ЧуньинДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
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