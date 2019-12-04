В МИД Китая оценили слова Трампа о вкладе США в достижения Пекина

"Это просто нелепо", - сказала дипломат, комментируя заявление американского президента, которое он сделал во вторник.

Она подчеркнула, что "достижения Китая не упали с неба, не были обеспечены другими государствами, наш народ тяжким трудом добился этих успехов благодаря своей мудрости, трудолюбию, стараниям и смелости".