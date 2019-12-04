Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Оттепель и небольшой снег с дождем ожидаются в Оттепель и небольшой снег с дождем ожидаются в Москве в выходные, средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 5-6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Средняя температура воздуха и в субботу, и в воскресенье будет существенно — градусов на 5-6 — выше климатической нормы", — сказала она.

По ее словам, погоду на выходных будет определять теплая часть атлантического циклона. "Мы будем находиться на его южной, скажем так, окраине. Атмосферное давление будет довольно низким", — отметила главный специалист Метеобюро.

Температурный фон в Москве и области будет около нуля градусов: и в субботу, и в воскресенье в ночные часы температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в дневные часы — от 1 до 3 градусов тепла. "В ночные часы Москву ждет слабая отрицательная температура, при этом в центре города она останется положительной, и слабо положительной – в дневные часы", — сообщила Позднякова.

По ее словам, в субботу в течение суток будет идти небольшой снег. Кроме того, будет довольно ветрено: скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. "В воскресенье ветер будет слабее — 5-10 метров в секунду", — отметила Позднякова.