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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

11:59 04.12.2019 (обновлено: 13:13 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичУлица Новый Арбат в Москве
Улица Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Улица Новый Арбат в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Оттепель и небольшой снег с дождем ожидаются в Москве в выходные, средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 5-6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Средняя температура воздуха и в субботу, и в воскресенье будет существенно — градусов на 5-6 — выше климатической нормы", — сказала она.
По ее словам, погоду на выходных будет определять теплая часть атлантического циклона. "Мы будем находиться на его южной, скажем так, окраине. Атмосферное давление будет довольно низким", — отметила главный специалист Метеобюро.
Температурный фон в Москве и области будет около нуля градусов: и в субботу, и в воскресенье в ночные часы температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в дневные часы — от 1 до 3 градусов тепла. "В ночные часы Москву ждет слабая отрицательная температура, при этом в центре города она останется положительной, и слабо положительной – в дневные часы", — сообщила Позднякова.
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По ее словам, в субботу в течение суток будет идти небольшой снег. Кроме того, будет довольно ветрено: скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. "В воскресенье ветер будет слабее — 5-10 метров в секунду", — отметила Позднякова.
В воскресенье ночью и днем форма осадков будет смешанной. "Они будут небольшими: это будет мокрый снег, чередующийся с каплями дождя", — подытожила специалист Метеобюро.
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