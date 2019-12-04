Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

АЛМА-АТА, 4 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью Deutsche Welle, что республика не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Лидеры стран СНГ редко высказываются на тему Крыма.
"Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", — сказал Токаев.
Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, он подчеркнул, что никакого страха не было.
"Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", — добавил Токаев.
Что касается конфликта на востоке Украины, то, по мнению казахстанского лидера, единственным правовым документом, который может привести к его урегулированию, остаются Минские соглашения.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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