Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

АЛМА-АТА, 4 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Deutsche Welle, что республика не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервьючто республика не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Лидеры стран СНГ редко высказываются на тему Крыма.

"Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", — сказал Токаев.

Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, он подчеркнул, что никакого страха не было.

"Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", — добавил Токаев.

Что касается конфликта на востоке Украины, то, по мнению казахстанского лидера, единственным правовым документом, который может привести к его урегулированию, остаются Минские соглашения.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.