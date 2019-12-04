Белгородские власти объявили о сборе помощи жильцам обрушившегося дома

ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Власти организовали два пункта сбора вещей для жильцов дома поселка Яковлево Белгородской области, где взорвался газ, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали. Ранее сообщалось, что в доме были зарегистрированы 23 человека, проживали 32. Судьба всех жильцов на данный момент известна.
"Всем, кто сопереживает и предлагает посильную помощь пострадавшим. Мы организовали 2 пункта сбора вещей для них. Пункты сбора располагаются в доме культуры поселка Яковлево (п. Яковлево, ул. Октябрьская д.11) и в управлении социальной защиты населения в городе Строитель (пер. Промышленный, д.1)", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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