Белгородские власти объявили о сборе помощи жильцам обрушившегося дома

"Всем, кто сопереживает и предлагает посильную помощь пострадавшим. Мы организовали 2 пункта сбора вещей для них. Пункты сбора располагаются в доме культуры поселка Яковлево (п. Яковлево, ул. Октябрьская д.11) и в управлении социальной защиты населения в городе Строитель (пер. Промышленный, д.1)", - говорится в сообщении.