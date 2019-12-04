Россельхознадзор запретит ввоз мяса ряда компаний Аргентины и Парагвая

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 18 декабря вводит ограничения на ввоз в Россию продукции ряда мясных компаний Аргентины и Парагвая, что связано с обнаружением в продукции предприятий стимулятора роста - рактопамина, говорится в сообщении российского ведомства.
"Россельхознадзор вводит ограничения на поставки продукции ряда предприятий Аргентины и Парагвая в связи с обнаружением стимулятора роста мышечной массы рактопамина в говядине и говяжьих субпродуктах, Россельхознадзор с 18 декабря 2019 года вводит ограничения на поставки в Россию продукции пяти предприятий Аргентины и двух компаний Парагвая", - говорится в сообщении.
Под запрет попала продукция аргентинских компаний Azul Natural Beef, Frigorifico General Pico, Matadero y Frigorifico EL Mercedino, Rafaela Alimentos и Frigorifico H.V., а также парагвайских Frigorifico Norte и Tripera Paraguaya.
"Россельхознадзор в пятницу, 6 декабря, проведет переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая. Служба также не исключает, что может быть принято решение о введении ограничений на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса КРС со всех предприятий указанных стран", - добавляет ведомство.
Россельхознадзор напоминает, что использование при производстве пищевой продукции рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, равно как и импорт в Россию продукции, полученной с применением таких веществ, запрещены российским законодательством.
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Аргентина и Парагвай - одни из крупнейших поставщиков замороженной говядины в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт в Россию замороженного мяса крупного рогатого скота в 2018 году составил 245,2 тысячи тонн, ведущими поставщиками стали Парагвай (112,6 тысячи тонн, 45,9% в общем объеме импорта), Белоруссия (40,1 тысячи тонн, 16,3%) и Аргентина (38,8 тысячи тонн, 15,8%).