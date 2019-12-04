Россельхознадзор запретит ввоз мяса ряда компаний Аргентины и Парагвая

"Россельхознадзор в пятницу, 6 декабря, проведет переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая. Служба также не исключает, что может быть принято решение о введении ограничений на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса КРС со всех предприятий указанных стран", - добавляет ведомство.