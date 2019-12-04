Нацбанк Таджикистана ведет диалог с Центробанком по платежным системам

ДУШАНБЕ, 4 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Национальный банк . Национальный банк Таджикистана находится в постоянном диалоге с Банком России по вопросам функционирования и развития платежных систем, заявила РИА Новости глава пресс-службы Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.

Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр (НПЦ), через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. К нему пока подключились не все платежные системы. В Нацбанке Таджикистана сообщили, что во вторник системы денежных переводов Western Union и Contact приостановили переводы в страну в связи с техническими проблемами. По данным регулятора, Contact должен был заработать уже во второй половине дня вторника, а Western Union - в среду.

"Национальный банк Таджикистана находится в постоянном диалоге с Центральным банком РФ по вопросам функционирования и развития платежных систем", - сказала Хасанова.

По ее словам, платежные системы "Юнистрим" и Contact полностью завершили интеграцию с НПЦ, и с 3 декабря через данные систем граждане могут беспрепятственно осуществлять денежные переводы. "Также на финальной стадии согласования договоров и интеграции с НПЦ находится платежная система Western Union. Предполагается, что в ближайшие дни данная платежная система завершит процесс интеграции с НПЦ и обеспечит осуществление денежных переводов в Таджикистане", - сказала глава пресс-службы.

Она отметила, что клиенты, осуществившие денежные переводы через платежные системы "Золотая Корона", Blizko и MoneyGram, которые не были получены до 3 декабря, могут отменить выполнение этих переводов у платежных систем и отправить их через "Юнистрим" и Contact или банковским переводом через счета. Отмена выполнения денежных переводов предусмотрена правилами платежных систем.