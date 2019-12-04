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https://ria.ru/20191204/1561946336.html
Нацбанк Таджикистана ведет диалог с Центробанком по платежным системам
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РИА Новости

Нацбанк Таджикистана ведет диалог с Центробанком по платежным системам

11:42 04.12.2019 (обновлено: 11:43 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Банкомат. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 4 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Национальный банк Таджикистана находится в постоянном диалоге с Банком России по вопросам функционирования и развития платежных систем, заявила РИА Новости глава пресс-службы Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.
Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр (НПЦ), через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. К нему пока подключились не все платежные системы. В Нацбанке Таджикистана сообщили, что во вторник системы денежных переводов Western Union и Contact приостановили переводы в страну в связи с техническими проблемами. По данным регулятора, Contact должен был заработать уже во второй половине дня вторника, а Western Union - в среду.
"Национальный банк Таджикистана находится в постоянном диалоге с Центральным банком РФ по вопросам функционирования и развития платежных систем", - сказала Хасанова.
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По ее словам, платежные системы "Юнистрим" и Contact полностью завершили интеграцию с НПЦ, и с 3 декабря через данные систем граждане могут беспрепятственно осуществлять денежные переводы. "Также на финальной стадии согласования договоров и интеграции с НПЦ находится платежная система Western Union. Предполагается, что в ближайшие дни данная платежная система завершит процесс интеграции с НПЦ и обеспечит осуществление денежных переводов в Таджикистане", - сказала глава пресс-службы.
Она отметила, что клиенты, осуществившие денежные переводы через платежные системы "Золотая Корона", Blizko и MoneyGram, которые не были получены до 3 декабря, могут отменить выполнение этих переводов у платежных систем и отправить их через "Юнистрим" и Contact или банковским переводом через счета. Отмена выполнения денежных переводов предусмотрена правилами платежных систем.
"Платежная система "Золотая Корона", которая осуществляла значительную часть денежных переводов, не выполнила интеграцию с НПЦ и не обеспечила выполнения требований законодательства Таджикистана, в связи с этим осуществления денежных переводов посредством данной системы невозможно. Другие платежные системы по мере подключения к НПЦ и выполнения требований законодательства Таджикистана смогут возобновить свою деятельность в стране", -добавила Хасанова.
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ЮнистримЦентральный Банк РФДушанбеТаджикистанРоссияЭкономика
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