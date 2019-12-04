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Семьям погибших в ДТП в Забайкалье выделили средства на похороны
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РИА Новости

Семьям погибших в ДТП в Забайкалье выделили средства на похороны

11:36 04.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Фонд поддержки детей Забайкальского края выделил средства на организацию похорон семьям погибших в ДТП с автобусом, упавшим с моста, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты населения.
Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу. Автобус упал с высоты 12 метров на крышу, погибли водитель и 18 пассажиров, в том числе два малолетних ребенка. Еще 20 пассажиров госпитализированы, шесть из них в тяжелом состоянии.
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"Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Забайкальского края выделены средства на организацию похорон семьям погибших в ДТП в Сретенском районе", - говорится в сообщении.

Сумма помощи каждой семье не уточняется.
Ранее сообщалось, что похороны девяти человек пройдут в среду в городе Сретенске, сёлах Алия, Ломы, Молодовск и Фирсово. Прощание еще с несколькими погибшими пассажирами и водителем запланировано в четверг и пятницу.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайОбщество
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