Семьям погибших в ДТП в Забайкалье выделили средства на похороны

КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Фонд поддержки детей Забайкальского края выделил средства на организацию похорон семьям погибших в ДТП с автобусом, упавшим с моста, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты населения.
Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу. Автобус упал с высоты 12 метров на крышу, погибли водитель и 18 пассажиров, в том числе два малолетних ребенка. Еще 20 пассажиров госпитализированы, шесть из них в тяжелом состоянии.
"Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Забайкальского края выделены средства на организацию похорон семьям погибших в ДТП в Сретенском районе", - говорится в сообщении.
Сумма помощи каждой семье не уточняется.
Ранее сообщалось, что похороны девяти человек пройдут в среду в городе Сретенске, сёлах Алия, Ломы, Молодовск и Фирсово. Прощание еще с несколькими погибшими пассажирами и водителем запланировано в четверг и пятницу.