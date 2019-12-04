Семьям погибших в ДТП в Забайкалье выделили средства на похороны

Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу. Автобус упал с высоты 12 метров на крышу, погибли водитель и 18 пассажиров, в том числе два малолетних ребенка. Еще 20 пассажиров госпитализированы, шесть из них в тяжелом состоянии.