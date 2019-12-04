В Татарстане локализовали пожар на нефтеперекачивающей станции

"В 10.28 мск 4 декабря поступило сообщение о пожаре… По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-65 установлено, что работники ПАО "Транснефть" проводили плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубических метров. Происходит горение неэксплуатируемого резервуара снаружи и в обваловании, внутри резервуара сильное задымление. В 11.12 локализация пожара на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.