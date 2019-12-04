В Татарстане локализовали пожар на нефтеперекачивающей станции

КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Пожар на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье" в Татарстане локализован, возгорание произошло во время плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ранее представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что на территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" горит неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубометров. Специалисты ведут поиск двух человек.
"В 10.28 мск 4 декабря поступило сообщение о пожаре… По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-65 установлено, что работники ПАО "Транснефть" проводили плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубических метров. Происходит горение неэксплуатируемого резервуара снаружи и в обваловании, внутри резервуара сильное задымление. В 11.12 локализация пожара на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Организованы поисковые работы. Причина происшествия устанавливается. На месте работают силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона - 71 человек и 21 единица техники.