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2019-12-04T11:38+0300
https://ria.ru/20191204/1561946020.html
Эксперт спрогнозировал рост разногласий в НАТО по вопросу России
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РИА Новости

Эксперт спрогнозировал рост разногласий в НАТО по вопросу России

11:38 04.12.2019
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© REUTERS / Yves HermanСаммит НАТО в Великобритании
Саммит НАТО в Великобритании
© REUTERS / Yves Herman
Саммит НАТО в Великобритании
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Разногласия между странами-членами НАТО по вопросу России продолжат усиливаться, считает эксперт клуба "Валдай", доцент политологии факультета социологии и Школы международных исследований университета Тренто Винсент Делла Сала.
"НАТО на самом деле так и не решила до конца, что делать в отношении России, тем более учитывая разницу мнений альянса относительно роли РФ на международной арене. Страны восточной и центральной Европы, которые недавно присоединились к НАТО, твердо убеждены, что альянс должен волноваться, прежде всего, из-за российской угрозы. Они хотят четких обязательств того, что в случае военного конфликта с Россией НАТО прибегнет к статье 5 (о коллективной обороне - ред.)", - сказал он в беседе с РИА Новости.
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В то же время, продолжил эксперт, такие страны как Франция и Италия считают, что альянсу нужны более открытые отношения с Россией и что нужно искать области для совместной работы, например, борьба с международным терроризмом.
"Две стороны обсуждений внутри НАТО относятся друг к другу с большим подозрением. Те, кто настроены открыто по отношению к России, считают, что отдельные восточноевропейские государства своим агрессивным тоном усиливают напряженность без всякой надобности. В то же время последние полагают, что страны западной Европы относятся с недостаточным вниманием к вопросам безопасности и что они ненадежные партнеры. Неопределённость позиции США по России сейчас означает, что эта напряженность продолжит усиливать взаимное подозрение внутри альянса и с Россией", - резюмировал Сала.
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Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил в понедельник посол РФ в Великобритании Андрей Келин. В преддверии саммита НАТО глава российского диппредставительства подчеркнул, что слова об угрозе, исходящей от России, являются своего рода "фейком", поскольку РФ даже не наращивает свои военные силы у границ западных стран. Однако Москва внимательно следит за действиями Североатлантического альянса и реагирует на них.
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Саммит НАТО в ЛондонеАндрей КелинНАТОСШАВ мире
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