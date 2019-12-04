Эксперт спрогнозировал рост разногласий в НАТО по вопросу России

"НАТО на самом деле так и не решила до конца, что делать в отношении России, тем более учитывая разницу мнений альянса относительно роли РФ на международной арене. Страны восточной и центральной Европы, которые недавно присоединились к НАТО, твердо убеждены, что альянс должен волноваться, прежде всего, из-за российской угрозы. Они хотят четких обязательств того, что в случае военного конфликта с Россией НАТО прибегнет к статье 5 (о коллективной обороне - ред.)", - сказал он в беседе с РИА Новости.