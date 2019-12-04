В Саратове госпитализировали 12 пострадавших в ДТП с автобусом

САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двенадцать из 15 пострадавших в ДТП с автобусом, врезавшимся в столб в Саратове, госпитализированы, их состояние оценивается от легкого до средней степени тяжести, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, в среду в 11.10 (10.10 мск) врезался в столб у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. По предварительным данным областного управления ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением, в результате ДТП травмы получили 15 человек. В областной службе спасения отмечали, что, предварительно, тяжелых пострадавших нет.
"По состоянию на 12.00 (11.00 мск), на госпитализацию направлены 12 человек. Детей среди них нет. Состояние (пострадавших) - от легкой до средней степени тяжести, (у пострадавших) имеются травмы конечностей, в том числе сочетанные травмы. Все направлены в лечебные учреждения Саратова для оказания необходимой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.