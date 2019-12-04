В Саратове госпитализировали 12 пострадавших в ДТП с автобусом

Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, в среду в 11.10 (10.10 мск) врезался в столб у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. По предварительным данным областного управления ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением, в результате ДТП травмы получили 15 человек. В областной службе спасения отмечали, что, предварительно, тяжелых пострадавших нет.