В ГИБДД объяснили отмену "площадки" на экзамене для получения прав

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин разъяснил, почему из экзамена на получение прав могут убрать "площадку".
По его словам, задача Госавтоинспекции — оценить возможности потенциального водителя управлять транспортным средством в реальных условиях.
"Площадка занимает очень много времени, в том числе служебного времени наших сотрудников. С учетом того, что внутренние экзамены в автошколах проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным", — добавил Понарьин.
Накануне стало известно, что ГИБДД готовится изменить порядок сдачи экзаменов на права. Так, "площадку" могут отменить для категорий B, C и D с 1 октября 2020.