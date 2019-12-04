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В ГИБДД объяснили отмену "площадки" на экзамене для получения прав
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РИА Новости

В ГИБДД объяснили отмену "площадки" на экзамене для получения прав

11:27 04.12.2019 (обновлено: 12:32 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГИБДД сдача экзамена на права
ГИБДД сдача экзамена на права
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин разъяснил, почему из экзамена на получение прав могут убрать "площадку".
По его словам, задача Госавтоинспекции — оценить возможности потенциального водителя управлять транспортным средством в реальных условиях.
"Площадка занимает очень много времени, в том числе служебного времени наших сотрудников. С учетом того, что внутренние экзамены в автошколах проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным", — добавил Понарьин.
Накануне стало известно, что ГИБДД готовится изменить порядок сдачи экзаменов на права. Так, "площадку" могут отменить для категорий B, C и D с 1 октября 2020.
Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий в автошколе
3 декабря, 17:58
Автоэксперт поддержал идею об отмене "площадки" в экзамене на права
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ГосавтоинспекцияРоссияОбщество
Популярные комментарии
А может вообще экзамен отменить? Пришёл, заплатил сколько гаишник скажет - и получай права. Быстро и без нервов. Сколько у гайцов времени освободится!
4 декабря, 12:33
rroyi
780101
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