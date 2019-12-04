Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T11:24+0300
https://ria.ru/20191204/1561945468.html
Белгородские власти рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газа
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/11/1561941174_0:810:1331:1559_1036x0_80_0_0_c8207931feafd5e0158de80d4efffee3.jpg
РИА Новости

Белгородские власти рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газа

11:24 04.12.2019
1457
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Четверо из шести человек, получивших травмы в результате взрыва газа в жилом доме под Белгородом, находятся в реанимации областной клинической больницы, сообщил РИА Новости начальник отдела по взаимодействию со СМИ облправительства Сергей Лукинов.
Вечером во вторник на улице Шаландина в поселке Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали.
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
3 декабря, 21:58
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
"Общее количество пострадавших - шестеро. Из них двое находятся в центральной районной больнице Яковлево. Поскольку их травмы небольшой тяжести, их не стали перевозить в область. У одной пострадавшей - ссадины бедер и плеч, у второй - сотрясение головного мозга. В областную нашу больницу перевезено вчера было четверо пострадавших. Они все находятся в реанимационном отделении", - сказал собеседник агентства.
Говоря о находящихся в реанимации, Лукинов отметил, что у мужчины переломы лицевой части черепа, у трех женщин - ожоги, причем двух из них врачи в среду "планируют перевести в ожоговое отделение для дальнейшего лечения, поскольку их состояние позволяет это сделать".
"Таким образом, если все пойдет так, как врачи предполагают, то сегодня к вечеру в реанимации останутся два человека", - добавил Лукинов.
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Вчера, 08:50
В Белгородской области завершили разбор завалов на месте взрыва газа
0001000
Обсудить 0
Обрушение дома в Белгородской областиБелгородПроисшествия
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам
Пресс-конференция руководителя ФМБА Владимира Уйба
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
СМИ узнали, почему застопорились переговоры США и КНР по торговле
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне
Макрон поддержал включение Китая в диалог по контролю над вооружениями
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Жильцам обрушившегося дома под Белгородом разрешили забрать документы
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В Амстердаме пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Прирост собственных доходов Кубани составил свыше 17%
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Кириенко заявил о проведении в 2020 году конференции "Уроки Нюрнберга"
Больное сердце
Эксперт оценил уровень смертности от инфаркта в России
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова спикера Рады об украинском народе
Михаил Ремизов
Источник рассказал о новой возможной работе Михаила Ремизова
Ночной Омск
Омская область устранила недостатки при переселении из аварийных домов
Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
Васильев: доступная среда должна быть нормой во всех городах Дагестана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
Лента новостейМолния