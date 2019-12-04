Белгородские власти рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газа

"Общее количество пострадавших - шестеро. Из них двое находятся в центральной районной больнице Яковлево. Поскольку их травмы небольшой тяжести, их не стали перевозить в область. У одной пострадавшей - ссадины бедер и плеч, у второй - сотрясение головного мозга. В областную нашу больницу перевезено вчера было четверо пострадавших. Они все находятся в реанимационном отделении", - сказал собеседник агентства.