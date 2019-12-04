Белгородские власти рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газа

ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Четверо из шести человек, получивших травмы в результате взрыва газа в жилом доме под Белгородом, находятся в реанимации областной клинической больницы, сообщил РИА Новости начальник отдела по взаимодействию со СМИ облправительства Сергей Лукинов.
Вечером во вторник на улице Шаландина в поселке Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали.
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"Общее количество пострадавших - шестеро. Из них двое находятся в центральной районной больнице Яковлево. Поскольку их травмы небольшой тяжести, их не стали перевозить в область. У одной пострадавшей - ссадины бедер и плеч, у второй - сотрясение головного мозга. В областную нашу больницу перевезено вчера было четверо пострадавших. Они все находятся в реанимационном отделении", - сказал собеседник агентства.
Говоря о находящихся в реанимации, Лукинов отметил, что у мужчины переломы лицевой части черепа, у трех женщин - ожоги, причем двух из них врачи в среду "планируют перевести в ожоговое отделение для дальнейшего лечения, поскольку их состояние позволяет это сделать".
"Таким образом, если все пойдет так, как врачи предполагают, то сегодня к вечеру в реанимации останутся два человека", - добавил Лукинов.