В Индии полицейский расстрелял сослуживцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. По меньшей мере шестеро сотрудников индийской полиции погибли, двое получили ранения в ходе перестрелки, которую устроил их сослуживец в округе Нараянпур (штат По меньшей мере шестеро сотрудников индийской полиции погибли, двое получили ранения в ходе перестрелки, которую устроил их сослуживец в округе Нараянпур (штат Чхаттисгарх ) в центральной части страны, сообщают правоохранители региона.

Согласно этим данным, инцидент произошёл рано утром. Мотивы нападавшего неизвестны. Отмечается, что большинство жертв скончались на месте, ещё двое - по прибытии в больницу. Жизни пострадавших в настоящий момент ничего не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.

По информации правоохранителей, двое из шести погибших были старшими офицерами полиции. После атаки преступник покончил с собой.

Центральный пояс штатов Индии , в число которых входит Чхаттисгарх, уже многие десятилетия ведёт борьбу с маоистами - боевиками левых политических убеждений, стремящимися свергнуть политическую элиту южноазиатской страны.