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В Индии полицейский расстрелял сослуживцев
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РИА Новости

В Индии полицейский расстрелял сослуживцев

11:23 04.12.2019 (обновлено: 11:27 04.12.2019)
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. По меньшей мере шестеро сотрудников индийской полиции погибли, двое получили ранения в ходе перестрелки, которую устроил их сослуживец в округе Нараянпур (штат Чхаттисгарх) в центральной части страны, сообщают правоохранители региона.
Согласно этим данным, инцидент произошёл рано утром. Мотивы нападавшего неизвестны. Отмечается, что большинство жертв скончались на месте, ещё двое - по прибытии в больницу. Жизни пострадавших в настоящий момент ничего не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.
По информации правоохранителей, двое из шести погибших были старшими офицерами полиции. После атаки преступник покончил с собой.
Центральный пояс штатов Индии, в число которых входит Чхаттисгарх, уже многие десятилетия ведёт борьбу с маоистами - боевиками левых политических убеждений, стремящимися свергнуть политическую элиту южноазиатской страны.
Маоисты взяли на себя ответственность за большинство терактов в регионе, включая нападения на высокопоставленных чиновников и полицейских, которые имели место в этих штатах за последние годы. Борьбу с маоистами осложняет тот факт, что значительную часть центральной Индии покрывают густые джунгли, в которых тяжело отследить местоположение и активность боевиков.
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