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В Минюсте Молдавии не исключили, что Филат может вернуться в политику
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РИА Новости

В Минюсте Молдавии не исключили, что Филат может вернуться в политику

11:21 04.12.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкСудебное заседание по делу Владимира Филата
Судебное заседание по делу Владимира Филата
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Судебное заседание по делу Владимира Филата. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 дек — РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский не исключает, что осужденный за коррупцию и досрочно освобожденный экс-премьер Владимир Филат может вернуться в политику.
Ранее осужденный на девять лет за коррупцию Филат был досрочно освобожден по решению суда.
"Насколько я знаю, судебное решение предполагает, что Филат может вернуться в политику. Если есть основания для опротестования этого решения, то оно будет опротестовано", - сказал Нагачевский в среду на брифинге.
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Министр выразил недоумение в связи с тем, что ситуация вокруг освобождения Филата развивалась очень быстро. В июле срок его заключения был сокращен на год и девять месяцев из-за условий содержания. В августе и сентябре прошли изменения в составе спецкомиссии, которая оценивает возможность условно-досрочного освобождения заключенных. На основании заключения этой спецкомиссии и был направлен запрос об освобождении Филата.
"Для меня вся эта ситуация подозрительна, потому что я не могу понять, как можно сказать, что человек, осужденный на девять лет, провел в тюрьме четыре года, и суд решает, что он отбыл две трети своего наказания. Это все вызывает подозрения", - добавил Нагачевский.
В 2016 году Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Все это время он находился в тюрьме №13 в Кишиневе.
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