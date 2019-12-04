В Минюсте Молдавии не исключили, что Филат может вернуться в политику

КИШИНЕВ, 4 дек — РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский не исключает, что осужденный за коррупцию и досрочно освобожденный экс-премьер Министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский не исключает, что осужденный за коррупцию и досрочно освобожденный экс-премьер Владимир Филат может вернуться в политику.

Ранее осужденный на девять лет за коррупцию Филат был досрочно освобожден по решению суда.

"Насколько я знаю, судебное решение предполагает, что Филат может вернуться в политику. Если есть основания для опротестования этого решения, то оно будет опротестовано", - сказал Нагачевский в среду на брифинге.

Министр выразил недоумение в связи с тем, что ситуация вокруг освобождения Филата развивалась очень быстро. В июле срок его заключения был сокращен на год и девять месяцев из-за условий содержания. В августе и сентябре прошли изменения в составе спецкомиссии, которая оценивает возможность условно-досрочного освобождения заключенных. На основании заключения этой спецкомиссии и был направлен запрос об освобождении Филата.

"Для меня вся эта ситуация подозрительна, потому что я не могу понять, как можно сказать, что человек, осужденный на девять лет, провел в тюрьме четыре года, и суд решает, что он отбыл две трети своего наказания. Это все вызывает подозрения", - добавил Нагачевский.