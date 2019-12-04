Ученые: краски для волос повышают риск рака молочной железы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Регулярное использование перманентной краски и химических выпрямителей для волос повышает риск развития рака молочной железы, выяснили американские ученые. Результаты исследования Регулярное использование перманентной краски и химических выпрямителей для волос повышает риск развития рака молочной железы, выяснили американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Cancer.

Специалисты из Национального института здоровья проанализировали данные 46 709 женщин, которые в 2003-2009 годах участвовали в исследовании Sister Study, посвященном изучению того, как окружающая среда и гены влияют на вероятность развития рака молочной железы. У всех этих женщин одна из близких родственниц (сестра или мать) страдала таким заболеванием, но сами они на момент обследования были здоровы.

Как обнаружилось, у женщин, которые регулярно использовали перманентную краску для волос, вероятность развития рака была на девять процентов выше, чем у тех, кто краской не пользовался. Речь идет именно о постоянных красителях, в составе которых есть вещества, разрушающие эндокринную систему, и канцерогены. Для средств временного изменения цвета волос никаких рисков не выявлено.

"Ученые и раньше изучали возможную связь между использованием краски для волос и раком, но результаты были неоднозначными, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Александры Уайт (Alexandra J. White). — В нашем исследовании мы однозначно видим риск развития рака молочной железы, связанный с использованием краски для волос, особенно у тех, кто часто ею пользуется".

Еще одним открытием стала связь между раком молочной железы и химическими выпрямителями для волос. Исследователи установили, что у тех, кто применял такие средства каждые пять-восемь недель, риск развития онкологического заболевания был на 30 процентов выше по сравнению с теми, кто никогда ими не пользовался.

Причем в обоих случаях — и с краской, и с выпрямителями — риск был тем больше, чем чаще женщины пользовались этими средствами.

Ученые отмечают, что их выводы предварительные и не учитывают влияние прочих факторов.