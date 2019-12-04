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РИА Наука
2019-12-04T16:28+0300
https://ria.ru/20191204/1561945239.html
Ученые: краски для волос повышают риск рака молочной железы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156194/36/1561943600_0:0:1440:810_1036x0_80_0_0_eed80aed48dcd3387392a24a76886d1d.jpg
РИА Новости

Ученые: краски для волос повышают риск рака молочной железы

11:20 04.12.2019 (обновлено: 16:28 04.12.2019)
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© Фото : NIEHSЖенщина, использующая краску для волос
Женщина, использующая краску для волос
© Фото : NIEHS
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Регулярное использование перманентной краски и химических выпрямителей для волос повышает риск развития рака молочной железы, выяснили американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Cancer.
Специалисты из Национального института здоровья проанализировали данные 46 709 женщин, которые в 2003-2009 годах участвовали в исследовании Sister Study, посвященном изучению того, как окружающая среда и гены влияют на вероятность развития рака молочной железы. У всех этих женщин одна из близких родственниц (сестра или мать) страдала таким заболеванием, но сами они на момент обследования были здоровы.
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Как обнаружилось, у женщин, которые регулярно использовали перманентную краску для волос, вероятность развития рака была на девять процентов выше, чем у тех, кто краской не пользовался. Речь идет именно о постоянных красителях, в составе которых есть вещества, разрушающие эндокринную систему, и канцерогены. Для средств временного изменения цвета волос никаких рисков не выявлено.
"Ученые и раньше изучали возможную связь между использованием краски для волос и раком, но результаты были неоднозначными, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Александры Уайт (Alexandra J. White). — В нашем исследовании мы однозначно видим риск развития рака молочной железы, связанный с использованием краски для волос, особенно у тех, кто часто ею пользуется".
Еще одним открытием стала связь между раком молочной железы и химическими выпрямителями для волос. Исследователи установили, что у тех, кто применял такие средства каждые пять-восемь недель, риск развития онкологического заболевания был на 30 процентов выше по сравнению с теми, кто никогда ими не пользовался.
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Причем в обоих случаях — и с краской, и с выпрямителями — риск был тем больше, чем чаще женщины пользовались этими средствами.
Ученые отмечают, что их выводы предварительные и не учитывают влияние прочих факторов.
"Люди подвержены многим факторам, которые могут потенциально способствовать развитию рака молочной железы, — говорит еще один автор исследования Дейл Сэндлер (Dale P. Sandler), руководитель эпидемиологического отделения Национального института наук об окружающей среде, — и маловероятно, что каким-либо одним из них можно полностью объяснить риск. Единственное, что мы можем определенно сказать, — нужно избегать этих химикатов, чтобы уменьшить риск возникновения рака молочной железы".
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