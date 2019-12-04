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2019-12-04T11:27+0300
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Мосгорсуд вернул квартиру Майклу Калви
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РИА Новости

Мосгорсуд вернул квартиру Майклу Калви

11:18 04.12.2019 (обновлено: 11:27 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отменил постановление об аресте квартиры в центре столицы, в которой основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви отбывает домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В августе Басманный суд Москвы арестовал квартиру американца на Большой Дмитровке и его банковские счета на сумму около 7,5 миллионов рублей. Сторона защиты обжаловала это решение, указав, что только в ней могут проживать Калви и его жена.
"Суд постановил постановление Басманного суда от 27 августа о наложении ареста на жилое помещение отменить и направить на новое рассмотрение", - сказала судья.
Как отметила на заседании адвокат Лариса Каштанова, эта квартира "является совместно нажитой собственностью", а потому постановление Басманного суда нарушает права супруги Калви.
Сторона обвинения заявила, что эта мера никак не ограничивает ни Калви, ни его жену. "Наложение ареста лишь сохраняет данное имущество на время рассмотрения уголовного дела", - сказала следователь.
Позднее в среду будет рассмотрена жалоба на арест банковских счетов Калви.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
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Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
30 октября, 17:46
Салливан пообещал добиваться освобождения Уилана и Калви
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Майкл КалвиДело Bаring VostokМоскваРоссияПроисшествия
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