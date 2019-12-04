Мосгорсуд вернул квартиру Майклу Калви

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отменил постановление об аресте квартиры в центре столицы, в которой основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Мосгорсуд отменил постановление об аресте квартиры в центре столицы, в которой основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви отбывает домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В августе Басманный суд Москвы арестовал квартиру американца на Большой Дмитровке и его банковские счета на сумму около 7,5 миллионов рублей. Сторона защиты обжаловала это решение, указав, что только в ней могут проживать Калви и его жена.

"Суд постановил постановление Басманного суда от 27 августа о наложении ареста на жилое помещение отменить и направить на новое рассмотрение", - сказала судья.

Как отметила на заседании адвокат Лариса Каштанова, эта квартира "является совместно нажитой собственностью", а потому постановление Басманного суда нарушает права супруги Калви.

Сторона обвинения заявила, что эта мера никак не ограничивает ни Калви, ни его жену. "Наложение ареста лишь сохраняет данное имущество на время рассмотрения уголовного дела", - сказала следователь.

Позднее в среду будет рассмотрена жалоба на арест банковских счетов Калви.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.