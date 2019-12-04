Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Ранее Аксенов сообщил, что объявит о новом составе правительства республики 4 декабря. Аксенов в октябре расформировал правительство региона, которое работало с 2014 года, после того, как он повторно был утвержден главой региона. После этого он объявил конкурс на соискание министерских портфелей, который предполагал от кандидатов не только программу работы на соответствующей должности, но и конкурсный отбор и личное собеседование с главой республики.
"Сегодня подписал указы о назначении шести министров… На пост министра экономики назначен Дмитрий Иванович Шеряко, который ранее занимал должность заместителя руководителя министерства финансов республики. Министром образования, науки и молодежи назначена Валентина Васильевна Лаврик, ранее возглавлявшая МБОУ "Симферопольская академическая гимназия", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Среди тех, кто сохранил посты министров в правительстве, - министры имущественных и земельных отношений Анна Анюхина, транспорта - Сергей Карпов, культуры - Арина Новосельская, строительства и архитектуры - Михаил Храмов, сообщил Аксенов. Он отметил, что оставшиеся назначения на должности министров будут сделаны в ближайшее время.
До этого парламент региона утвердил главой правительства Крыма работавшего ранее вице-премьером Юрия Гоцанюка, а также весь состав вице-премьеров.