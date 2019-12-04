Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

"Сегодня подписал указы о назначении шести министров… На пост министра экономики назначен Дмитрий Иванович Шеряко, который ранее занимал должность заместителя руководителя министерства финансов республики. Министром образования, науки и молодежи назначена Валентина Васильевна Лаврик, ранее возглавлявшая МБОУ "Симферопольская академическая гимназия", - написал Аксенов на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Среди тех, кто сохранил посты министров в правительстве, - министры имущественных и земельных отношений Анна Анюхина, транспорта - Сергей Карпов, культуры - Арина Новосельская, строительства и архитектуры - Михаил Храмов, сообщил Аксенов. Он отметил, что оставшиеся назначения на должности министров будут сделаны в ближайшее время.