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Религия и мировоззрение
2019-12-04T11:31+0300
https://ria.ru/20191204/1561944922.html
Патриарх Кирилл возглавил литургию в день Введения во храм Богородицы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155245/54/1552455484_0:353:3012:2047_1036x0_80_0_0_c6e8ed85975afc7aab2c64c348ee8a2c.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл возглавил литургию в день Введения во храм Богородицы

11:15 04.12.2019 (обновлено: 11:31 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля. 7 апреля 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля. 7 апреля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, а позже совершит молебен в Донском монастыре по случаю двунадесятого праздника Введения Богородицы во храм, а также годовщины интронизации патриарха Тихона, которые отмечают в один день.
"В 102-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Успенском соборе проведет молебен у раки с мощами святого в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы", - говорится на сайте РПЦ.
Православные верующие 4 декабря (21 ноября по старому стилю) отмечают один из главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы. По преданию, ее родители - праведные Иоаким и Анна - до старости были бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет посвятить его Богу.
Когда их дочери Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна привели ее в Иерусалимский храм. Пятнадцать ступеней нужно было преодолеть, чтобы попасть туда. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева поднялась по лестнице без посторонней помощи, чем всех удивила. Встречать ее вышел первосвященник Захария, по преданию, отец Иоанна Крестителя. Захария ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда входил только сам и всего лишь раз в год.
Мария до 15 лет жила при храме, где получила соответствующее воспитание. После этого она, против иудейской традиции, отказалась выйти замуж, так как пожелала остаться девой. Чтобы сохранить ее обет, Захария предложил своему родственнику, престарелому Иосифу, стать опекуном Марии. Для исполнения закона праведный Иосиф формально с ней обручился, и после они отправились в Назарет.
Тициан. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1534-1538, архивное фото
4 декабря 2014, 10:25Религия и мировоззрение
Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника4 декабря православные верующие отмечают один из главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Патриарх Московский и вся Руси Тихон (Василий Белавин 1865 -1925) – первый в России патриарх с 1700 года, поскольку в 1721 году по указу Петра I эта должность была упразднена.
После Октябрьской революции 1917 года Всероссийский поместный собор восстановил в России патриаршество и избрал на эту кафедру митрополита Московского Тихона. Его интронизация состоялась 4 декабря (21 ноября по старому стилю) в Успенском соборе Московского Кремля. Патриарх Тихон застал тяжелые для церкви времена противостояния с обновленцами и советской властью, но призывал к диалогу с последней. Он скончался 7 апреля 1925 года, был погребен в московском Донском монастыре, а в конце XX века канонизирован Русской церковью в лике исповедника.
Куколь, крест напрестольный, посох святейшего патриарха Тихона, (1917-1925гг.) на открытии выставки 1917. Код революции в музее современной истории России в Москве
9 октября 2009, 09:20Религия и мировоззрение
Святейший патриарх Московский и Всея Руси Тихон. СправкаПамять святителя Тихона Церковь отмечает 25 марта (н. ст. 7 апреля) в день его кончины; а также 9 октября (26 сентября по ст.ст) – день его прославления в лике святых.
Донской ставропигиальный мужской монастырь основан в 1593 году, название получил в честь Донской иконы Божией Матери, избавившей Москву от войска хана Казы-Гирея в 1591 году. Как сказано на сайте монастыря, "благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы орды неприятеля были изгнаны за стены города, а крымские татары более никогда не нападали на Москву". На территории обители похоронены грузинские цари Давид, Александр и Матвей, философ Чаадаев, поэты Херасков и Сумароков, писатель Одоевский, историк Ключевский, архитектор Бове, писатель Шмелев. В 2005 году перезахоронили философа Ильина и генерала Деникина. В 2008 году там же был погребен писатель Солженицын.
Успенский собор Московского Кремля возвели в 1479 году. На протяжении столетий собор был центром духовной и государственной жизни России: тут сначала поставляли великих князей, а после - русские цари венчались на царство. В XIV – XVII веках Успенский собор – усыпальница предстоятелей Русской церкви. Сейчас Успенский собор – это музей, но с 1990 года в нем периодически проходят богослужения.
Соборная площадь Московского Кремля
28 августа, 15:09Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал, почему верующих не пускали в главный собор РПЦ
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Религия и мировоззрениеАнонсы - Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваРоссиярелигияОбщество
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