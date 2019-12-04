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https://ria.ru/20191204/1561944829.html
В ДНР заявили о запуске силовиками 20 мин по территории республики
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РИА Новости

В ДНР заявили о запуске силовиками 20 мин по территории республики

11:13 04.12.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские силовики с начала текущих суток выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток противник три раза обстрелял территорию нашей республики... район населенного пункта Безыменное: из 120 миллиметровых минометов выпущено десять мин... район населенного пункта Доломитное: из 120 миллиметровых минометов выпущено десять мин", - сказал представитель ведомства.
Родион Мирошник
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