В ДНР заявили о запуске силовиками 20 мин по территории республики

ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские силовики с начала текущих суток выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток противник три раза обстрелял территорию нашей республики... район населенного пункта Безыменное: из 120 миллиметровых минометов выпущено десять мин... район населенного пункта Доломитное: из 120 миллиметровых минометов выпущено десять мин", - сказал представитель ведомства.