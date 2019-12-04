В ДНР заявили о запуске силовиками 20 мин по территории республики

"С начала текущих суток противник три раза обстрелял территорию нашей республики... район населенного пункта Безыменное: из 120 миллиметровых минометов выпущено десять мин... район населенного пункта Доломитное: из 120 миллиметровых минометов выпущено десять мин", - сказал представитель ведомства.