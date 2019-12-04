Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T14:16+0300
https://ria.ru/20191204/1561944762.html
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
https://cdn24.img.ria.ru/images/151729/99/1517299975_0:0:2400:1350_1036x0_80_0_0_f1058f4bc4cd3871eb76790229da93ba.jpg
РИА Новости

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

11:11 04.12.2019 (обновлено: 14:16 04.12.2019)
122680
© AFP 2019 / Odd AndersenЗдание посольства России в Берлине
Здание посольства России в Берлине
© AFP 2019 / Odd Andersen
Здание посольства России в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Издание утверждает, что это может поставить под угрозу тесное партнерство Москвы и Берлина в области энергетики.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
2 сентября, 19:20
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Источник в прокуратуре, знакомый с ходом расследования убийства, сообщил WSJ, что, по мнению следователей, они определились с личностью подозреваемого, который "может быть связан" с Россией. По информации издания, дело передадут федеральному прокурору, который занимается делами, касающимися национальной безопасности.
В августе неизвестный велосипедист застрелил человека в берлинском районе Моабит. Мужчина скончался на месте. По информации немецких СМИ, он был родом из Чечни.
Табличка посольства Российской Федерации в Берлине
20 сентября, 18:14
Посольство России контактирует со следствием по делу об убийстве в Берлине
Позже прокуратура Берлина сообщила, что убитый оказался гражданином Грузии, по подозрению в его убийстве задержали россиянина.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дело об убийстве не связано с российским государством и официальными органами.
58273151153215
Обсудить 130
Убийство гражданина Грузии в БерлинеThe Wall Street JournalГерманияРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Маразм Европы крепчает
4 декабря, 11:32
Vladimir Честный
13571107
И какая связь? Алогизм, по которому все страны теперь должны вводить "санкции" друг против друга в подобных ситуациях? Нелепо и смешно.
4 декабря, 11:25
lyuda.terenteva.55
12561033
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"
Московский Кремль
Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Акция националистов в Киеве
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в "оглуплении" украинцев
Строительство газопровода Турецкий поток
Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева
Полицейский у здания посольства Российской Федерации в Берлине
Германия вышлет двух сотрудников посольства России
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Бутылка воды
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Еще раз?: Путин дважды зачитал поздравление из-за выключенного микрофона
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина отравила Америку
Здание посольства России в Берлине
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Акция протеста против соглашения с МВФ в Буэнос-Айресе
Наконец-то дошло: Международный валютный фонд теряет клиентов
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
Лента новостейМолния