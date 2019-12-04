WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Издание утверждает, что это может поставить под угрозу тесное партнерство Москвы и Берлина в области энергетики.
Источник в прокуратуре, знакомый с ходом расследования убийства, сообщил WSJ, что, по мнению следователей, они определились с личностью подозреваемого, который "может быть связан" с Россией. По информации издания, дело передадут федеральному прокурору, который занимается делами, касающимися национальной безопасности.
В августе неизвестный велосипедист застрелил человека в берлинском районе Моабит. Мужчина скончался на месте. По информации немецких СМИ, он был родом из Чечни.
Позже прокуратура Берлина сообщила, что убитый оказался гражданином Грузии, по подозрению в его убийстве задержали россиянина.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дело об убийстве не связано с российским государством и официальными органами.