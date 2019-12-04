Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове увеличилось до 20

По информации собеседника агентства, всех пассажиров доставили в больницы на осмотр, они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Авария произошла у дома № 24 по улице Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 6, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.