Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове увеличилось до 20

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В результате ДТП с автобусом в Саратове пострадали 20 человек, в том числе трое детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По информации собеседника агентства, всех пассажиров доставили в больницы на осмотр, они получили травмы легкой и средней степени тяжести.
Авария произошла у дома № 24 по улице Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 6, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели, сотрудники регионального центра медицины катастроф и врачи скорой помощи.
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