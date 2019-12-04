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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове увеличилось до 20
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове увеличилось до 20

11:04 04.12.2019 (обновлено: 13:13 04.12.2019)
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© Фото : «Регион 64»На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
© Фото : «Регион 64»
САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В результате ДТП с автобусом в Саратове пострадали 20 человек, в том числе трое детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По информации собеседника агентства, всех пассажиров доставили в больницы на осмотр, они получили травмы легкой и средней степени тяжести.
Авария произошла у дома № 24 по улице Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 6, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели, сотрудники регионального центра медицины катастроф и врачи скорой помощи.
На месте ДТП с автобусом в Псковской области. 29 ноября 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
1 декабря, 12:15
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
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