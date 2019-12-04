В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

"Уже не могут остановиться". Эксперт о продолжении США "визовой войны" Американские власти не выдали визы делегации Федерального казначейства России и главе департамента МИД. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Солонников рассказал, чего, по его мнению, хотят добиться в Вашингтоне.