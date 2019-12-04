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2019-12-04T11:03+0300
https://ria.ru/20191204/1561944457.html
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
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РИА Новости

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

11:03 04.12.2019
14814
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Посольство РФ в США заявило, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы. Так, ранее не получили визы представители Федерального казначейства РФ, а также МИД.
Флаг США на здании посольства
Вчера, 10:21Сказано в эфире
"Уже не могут остановиться". Эксперт о продолжении США "визовой войны"Американские власти не выдали визы делегации Федерального казначейства России и главе департамента МИД. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Солонников рассказал, чего, по его мнению, хотят добиться в Вашингтоне.
"К сожалению, в последнее время мы часто видим, что США отгораживаются от России, не желая вступать в диалог, не хотят учитывать нашу позицию по всем актуальным вопросам, в том числе в финансовой сфере", - сказал Морозов РИА Новости.
Он отметил, что в связи с очередным инцидентом с невыдачей виз США для проведения масштабных международных мероприятий следует использовать более толерантные страны в плане допуска участников из других государств.
"Когда там (в США) проводятся какие-то значимые мероприятия, это всегда представляет определенную опасность для беспрепятственного доступа для всех участников, поэтому здесь все-таки лучше использовать площадки стран, которые более толерантны в плане допуска участников из других стран", - считает депутат.
Константин Косачев
Вчера, 09:44
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
712024312
Обсудить 9
Невыдача виз США делегатам из РоссииАнтон МорозовЛДПРГосдума РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну и что мы им можем предложить за это?
4 декабря, 11:31
Игорь Прайс
782012
Пока не произойдет смещение международных площадок из сшании в нейтральные и законопослушные страны , бардак и издевательства не прекратятся. Это очевидно и доказано.
4 декабря, 11:57
Vladimir Eremin
1210004
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