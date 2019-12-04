В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Посольство РФ в США заявило, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы. Так, ранее не получили визы представители Федерального казначейства РФ, а также МИД.
Вчера, 10:21Сказано в эфире"Уже не могут остановиться". Эксперт о продолжении США "визовой войны"Американские власти не выдали визы делегации Федерального казначейства России и главе департамента МИД. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Солонников рассказал, чего, по его мнению, хотят добиться в Вашингтоне.
"К сожалению, в последнее время мы часто видим, что США отгораживаются от России, не желая вступать в диалог, не хотят учитывать нашу позицию по всем актуальным вопросам, в том числе в финансовой сфере", - сказал Морозов РИА Новости.
Он отметил, что в связи с очередным инцидентом с невыдачей виз США для проведения масштабных международных мероприятий следует использовать более толерантные страны в плане допуска участников из других государств.
"Когда там (в США) проводятся какие-то значимые мероприятия, это всегда представляет определенную опасность для беспрепятственного доступа для всех участников, поэтому здесь все-таки лучше использовать площадки стран, которые более толерантны в плане допуска участников из других стран", - считает депутат.