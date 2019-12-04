Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T11:00+0300
https://ria.ru/20191204/1561944315.html
В МИД Китая заявили, что сделка с США должна быть взаимовыгодна
https://cdn22.img.ria.ru/images/148460/25/1484602556_0:0:5445:3063_1036x0_80_0_0_44fd03dabb7412042a8af3203b9d53e1.jpg
РИА Новости

В МИД Китая заявили, что сделка с США должна быть взаимовыгодна

11:00 04.12.2019
496
© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай не намерен ставить дедлайн для достижения торговой сделки с США - важно, чтобы она была взаимовыгодна и приемлема для обеих сторон, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова американского президента.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет определенного дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем. По словам Трампа, есть мнение, что сделку лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Однако у самого президента нет четкого ответа на этот вопрос.
Флаги США и Китая
26 ноября, 05:39
Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
"Наша позиция по торговому соглашению четкая и неизменная, мы не намерены устанавливать каких-либо временных ограничений для достижения сделки, она должна быть основана на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде, и она должна быть приемлема для обеих сторон", - заявила дипломат.
Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост.
В последнее время внимание мировых рынков приковано к переговорам Вашингтона и Пекина о возможном торговом соглашении. Инвесторы надеются, что стороны смогут до конца года договориться по первой части соглашения или, по крайней мере, отложить введение новых импортных пошлин, намеченное на 15 декабря. Однако эти надежды поколебались после принятия в конце ноября американского закона по Гонконгу и ответных мер Китая, объявленных на этой неделе.
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
2 декабря, 10:14
Китай ввел санкции в отношении США
711000
Обсудить 0
Хуа ЧуньинДональд ТрампМИД КНРКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
Многофункциональный центр предоставления госуслуг
Во всех МФЦ Москвы появилась возможность оплатить госуслуги картой
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
В ОБСЕ рассказали о приоритете в разрешении ситуации на Украине
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев: Россия и Китай стали фактором обеспечения мирового права
Интернет-сайт
Роскомнадзор: штрафы будут мотивировать локализовывать данные россиян
Английский рок-певец, композитор, пианист Элтон Джон на футбольном матче в Москве. 1979 год
Как Элтон Джон был в Москве на футболе и пел в ресторане
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко тестирует VR-очки РИА.Lab на форуме Добровольцы России в Сочи
РИА Новости и "ТОК" презентовали свои проекты на форуме добровольцев
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
В Чите спасли ребенка беременной пассажирки попавшего в ДТП автобуса
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк
В Крыму назвали предложение отменить курортный сбор лукавством
Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число пострадавших при пожаре в одесском колледже выросло до 13
Белый дом в Вашингтоне
Первая леди США показала рождественский интерьер Белого дома
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала волонтеров участвовать в преобразовании детдомов
Морковный сок
Названы восемь продуктов, помогающих избежать рака
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
Лента новостейМолния