В МИД Китая заявили, что сделка с США должна быть взаимовыгодна

ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай не намерен ставить дедлайн для достижения торговой сделки с США - важно, чтобы она была взаимовыгодна и приемлема для обеих сторон, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин , комментируя слова американского президента.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет определенного дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем. По словам Трампа, есть мнение, что сделку лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Однако у самого президента нет четкого ответа на этот вопрос.

"Наша позиция по торговому соглашению четкая и неизменная, мы не намерены устанавливать каких-либо временных ограничений для достижения сделки, она должна быть основана на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде, и она должна быть приемлема для обеих сторон", - заявила дипломат.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост.