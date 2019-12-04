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В подмосковном минздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В подмосковном минздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

10:58 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса из Белоруссии с грузовиком на федеральной трассе М1 в городском округе Одинцово Московской области, двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили РИА Новости о семи пострадавших. По их данным, в автобусе находились 48 человек, в том числе два водителя. Людей доставили в гостиницу "Матвеевское", которая находится в километре от места ДТП.
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"В результате ДТП на Минском шоссе пострадали 8 человек, двое были доставлены в Одинцовскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Остальные шестеро от госпитализации отказались", - говорится в сообщении Минздрава.
В администрации Одинцово подтвердили РИА Новости факт происшествия.
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МЧС РФМосковская областьБелоруссияПроисшествия
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