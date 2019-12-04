Вучич поблагодарил Россию за досрочную поставку вертолетов Ми-35

БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Президент Сербии Президент Сербии Александр Вучич подтвердил получение по контракту из РФ четырех вертолетов Ми-35 и поблагодарил российское руководство за их досрочную поставку.

Сербский президент прибыл в Сочи, где в среду ожидается его встреча с главой российского государства.

"Благодарим Российскую Федерацию, которая досрочно доставила новые боевые вертолеты Ми-35. Это одни из лучших боевых вертолетов в мире, которые в ближайшие дни будут представлены общественности", - заявил Вучич национальному телевидению Сербии из Сочи.

"Российская сторона их доставила досрочно, и мы смотрим на это как на еще один жест дружбы и протянутую руку Сербии перед визитом в Сочи", - указал сербский президент.

Ранее сообщалось, что на военный аэродром Батайница под Белградом в начале недели прибыли четыре вертолета Ми-35 по контракту из РФ. Однако минобороны страны не подтвердило и не опровергло эту информацию, как и прибытие в октябре трех Ми-17.

Вучич во вторник в ходе визита белорусского лидера Александра Лукашенко заявил, что руководство Сербии решило приостановить дальнейшие закупки вооружений и заняться реформой армии.

Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград заказал у РФ ЗРПК "Панцирь-С".