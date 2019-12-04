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2019-12-04T10:54+0300
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Вучич поблагодарил Россию за досрочную поставку вертолетов Ми-35
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РИА Новости

Вучич поблагодарил Россию за досрочную поставку вертолетов Ми-35

10:54 04.12.2019
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© РИА Новости/Аврора / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ми-35
Ударные вертолеты Ми-35
© РИА Новости/Аврора
Перейти в фотобанк
Ударные вертолеты Ми-35. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил получение по контракту из РФ четырех вертолетов Ми-35 и поблагодарил российское руководство за их досрочную поставку.
Сербский президент прибыл в Сочи, где в среду ожидается его встреча с главой российского государства.
"Благодарим Российскую Федерацию, которая досрочно доставила новые боевые вертолеты Ми-35. Это одни из лучших боевых вертолетов в мире, которые в ближайшие дни будут представлены общественности", - заявил Вучич национальному телевидению Сербии из Сочи.
"Российская сторона их доставила досрочно, и мы смотрим на это как на еще один жест дружбы и протянутую руку Сербии перед визитом в Сочи", - указал сербский президент.
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Ранее сообщалось, что на военный аэродром Батайница под Белградом в начале недели прибыли четыре вертолета Ми-35 по контракту из РФ. Однако минобороны страны не подтвердило и не опровергло эту информацию, как и прибытие в октябре трех Ми-17.
Вучич во вторник в ходе визита белорусского лидера Александра Лукашенко заявил, что руководство Сербии решило приостановить дальнейшие закупки вооружений и заняться реформой армии.
Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград заказал у РФ ЗРПК "Панцирь-С".
В октябре Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского президенту Республики Сербии Александру Вучичу. 17 января 2019
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Александр ВучичМи-35СербияРоссияВ мире
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