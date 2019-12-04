"Боль засела глубже": очевидцы вспоминают о трагедии в "Хромой лошади"

ПЕРМЬ/БЕРЕЗНИКИ (Пермский край), 4 дек – РИА Новости, Светлана Самсонова. Пострадавшая при Пострадавшая при пожаре в клубе "Хромая лошадь" Перми Ирина Пекарская спустя десять лет после трагедии остается глубоким инвалидом – не может говорить и двигаться. Лариса Титова потеряла тогда единственную дочь. А пожарный Николай Долгих, спасавший в ту ночь людей, до сих пор вспоминает звонки мобильных телефонов уже погибших людей.

Корреспондент РИА Новости встретилась с родственниками погибших, спасателями и бывшими сотрудниками клуба и выяснила, есть ли у горя срок давности.

Звонки в мертвой тишине

Только когда дым немного рассеялся и включился свет, начальник караула пожарной части №1 Вячеслав Полыгалов смог понять масштаб трагедии – под столами, стульями, на полу, в дверном проеме, всюду были люди. Уже неживые. Кто-то замер навсегда, сидя за своим столиком, весь окутанный черной паутиной, в которую превращался расплавленный пластик, капающий с потолка. Полыгалов первым прибыл, вернее, прибежал на пожар в "Хромой лошади". Их часть тогда находилась в 20 метрах от клуба, нужно было только спуститься с небольшого пригорка.

"Сижу, печатаю документы около часу ночи. Стук в дверь. В проеме стоит мужик с закопченным лицом, говорит, у нас "Хромая" горит. Чтобы время не терять, я оделся, взял аппарат (дыхательный – Прим. ред.) и побежал. Диспетчеру сказал, чтобы тревогу включала", - вспоминает пожарный.

Когда Вячеслав прибежал к клубу, оттуда валил черный дым, наружу пытались выбраться люди. Он стал светить фонариком, но дым был такой плотный, что видно ничего не было. Попытался войти внутрь, но сразу об кого-то запнулся, стал быстро вытаскивать одного за другим. К этому времени подоспели другие пожарные, они выстроились в цепочку и по одному человеку передавали друг другу. Людей укладывали тут же у входа в клуб. Чтобы они не лежали на снегу, из части притащили одеяла, от фасада "Хромой лошади" отламывали декоративные ветки и клали на асфальт.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Вячеслав Полыгалов первым прибежал на пожар в Хромую лошадь © РИА Новости / Светлана Самсонова Вячеслав Полыгалов первым прибежал на пожар в Хромую лошадь

Вытаскивали, пока воздух был в баллонах. Потом приходилось, по словам еще одного пожарного Николая Долгих, несколько раз спускаться только на задержке дыхания.

"Зайдя в кафе, я ужаснулся. Тот вход, который вел в зал, был похож на муравейник, состоящий из человеческих тел. Там были двойные двери, одна из створок была зафиксирована, никто не смог ее открыть. Это одна из причин, что очень много людей не успели вовремя эвакуироваться", - рассказывает Долгих. Он заметно нервничает, говорит, что всегда волнуется, когда вспоминает ночь с 4 на 5 декабря 2009 года, тот пожар стал самым сложным за всю не только его службу, но и службу вообще всех пожарных Перми.

Долгих признался, что самое страшное было потом – когда спасатели вытащили людей из прохода, внутри зала оказалось еще больше погибших. И в мертвой тишине вдруг начали раздаваться звонки мобильных телефонов, много звонков, – родственники, узнав о пожаре в "Хромой лошади", пытались дозвониться до тех, кто ушел в клуб. Эти звонки даже спустя десять лет не дают покоя пожарному.

"Телефонам ничего не было, а люди задохнулись… Пенопласт (им был отделан потолок – Прим. ред.) при горении выделяет фенол, он очень вреден. Многие люди умирали не от ожогов, а от того, что у них легкие были просто забиты этой смолой, которая при вдохе образовывалась, и люди не могли дышать", - говорит Долгих.

Первый год после трагедии, по словам пожарного, был для него особенно тяжелым в психологическом плане, несколько раз он хотел уйти со службы. Справиться с переживаниями помогла семья и любовь к профессии.

"Действительно, думал, что хватит уже работать, но здравый смысл побеждал - ты же призван для этого, должен быть сильным, в первую очередь, морально-волевым человеком. Если не ты, то кто", - говорит Долгих.

Некруглая дата

Четвертого декабря 2009 года в "Хромой лошади" должен был состояться праздник, посвященный восьмилетию клуба. Накануне по радио, рассказал РИА Новости бывший работник заведения Андрей Кострулев, звучал рекламный ролик, приглашающий пермяков на это событие. Андрею тогда только исполнилось 18 лет, он учился на первом курсе местного политехнического института.

"Это был мой первый рабочий день. Я встречал гостей на входе, людей было очень много. Раздавал диски с клубной музыкой, потом должен был всю ночь развлекать, фотографировать. На мне была ковбойская шляпа, тема вечеринки была соответствующая", - вспоминает Кострулев. По его словам, после шоу-программы начался фейерверк и, когда ведущий вечера объявил "господа, мы горим", никто из гостей и сотрудников "Хромой лошади" не поверил в серьезность опасности.

"За месяц до этого у нас на даче был пожар, я получил сильные ожоги и знал, что с огнем лучше не шутить. Я думал, что пожар в клубе нестрашный, потому что открытого огня не было, но на всякий случай я собрал вещи и решил выйти через служебный вход", - рассказывает Кострулев. Но молодому человеку пришлось выбираться наружу на ощупь – из-за плотного дыма, который практически сразу повалил из-под потолка, видно ничего не было, а потом и вовсе потух свет.

"Мне повезло, я два раза заходил в клуб этим путем. Служебный вход – это не прямой коридор, а лабиринт в подвальном помещении. Несколько поворотов, все заставлено. Выход на улицу через кухню, за которой тяжелая металлическая дверь, а потом еще несколько ступенек наверх. Я смог дойти до кухни, потом споткнулся и упал. Дышать уже было нечем, на ощупь, наугад я нашел дверь, и там меня уже подхватили ребята, которые раньше меня вышли", - говорит Андрей.

Служебный вход выводил во двор многоэтажки, на первом этаже которого находилась "Хромая лошадь". Сегодня здесь располагается офис МФЦ с большими окнами на фасаде. Десять лет назад, рассказывает Андрей, помещение выглядело иначе – фасад был заложен, вместо окон маленькие форточки. "Мне рассказывали, что через них некоторые мужчины смогли выбраться. Не знаю, как у них получилось, но в стрессовом состоянии чего только не сделаешь", - говорит он.

В подвальной части клуба тоже были окна, но на них стояли решетки. Андрей с несколькими ребятами из персонала пытались их безуспешно выломать, удалось только разбить стекла, но в помещениях никого не оказалось. Физически Кострулев не пострадал, но психологически, признается он, было очень тяжело. К тому же спустя через две недели у него скончался отец. Молодому человеку пришлось в университете брать академический отпуск.

"Сейчас уже не снится. Но тогда… Первое время я заходил в заведения, в торговые центры и обращал внимания на план эвакуации, запасные выходы", - говорит Андрей.

Кострулев все-таки закончил политех, работает по специальности. Пока не женат, но любимая девушка есть. Живет в новом доме, где есть пожарная сигнализация.

"Чтобы мама выздоровела"

Как сообщил РИА Новости министр социального развития Пермского края Павел Фокин, после трагедии местное правительство разработало специальную программу помощи пострадавшим и родственникам при пожаре в "Хромой лошади".

"Помогали закрыть кредиты, с устройством на учебу, в детский сад, с трудоустройством, помогали родителям, которым погибшие материально помогали. С учетом родственников это порядка 400-500 человек и больше. Суммы были колоссальные, средства на помощь выделились из резервного фонда губернатора, это несколько сотен миллионов рублей", - рассказал Фокин.

Он отметил, что сейчас на особом контроле остаются две семьи – Ирины Банниковой и Ирины Пекарской, обе девушки из-за пожара стали инвалидами.

Наиболее тяжелая ситуация у Пекарской, которая получила серьезное поражение мозга, надышавшись вредными веществами. Вот уже десять лет молодая женщина прикована к постели, она не узнает родных. Последние два года она находится в паллиативном отделении больницы в городе Березники в 200 километрах от Перми, до этого лежала в краевой больнице.

"Она находится в отделении с 15 мая 2017 года, нуждается в постоянном круглосуточном уходе, является инвалидом первой группы. Нашей пациентке оказывается квалифицированный уход, симптоматическая терапия. Находится в стабильном состоянии, то есть ни лучше, ни хуже. Прогноз никто не скажет. Питается она через гастростому", - сообщила РИА Новости заведующая паллиативным отделением горбольницы Людмила Шипина.

© Фото : из архива семьи Ирины Пекарской Ирина Пекарская до пожара © Фото : из архива семьи Ирины Пекарской Ирина Пекарская до пожара

Ирина лежит в палате на четверых. Два раза в неделю ее навещают родной брат Сергей со своей женой. Вот и сегодня они принесли необходимые средства гигиены. Ирина реагирует на прикосновения и голос брата негромким криком. Ее руки и ноги скрючены из-за спастики мышц, разогнуть их уже невозможно.

"Мы забрали ее из Перми, где за ней никто не ухаживал, сюда в Березники, где живем", - объясняет Сергей.

Он рассказал, что у Ирины был муж, который первые годы после трагедии пытался за ней ухаживать, собирал деньги на лечение, даже возил ее в Германию, но потом опустил руки. Бросил ее и двоих детей на попечение престарелой мамы, которая перенесла после всего случившегося с дочкой второй инсульт. В результате Сергей оформил опекунство над сестрой и племянниками вместе с матерью.

Совсем недавно – 16 ноября – Ирине исполнилось 32 года. Брат принес цветы и рисунки ее сыновей. Мальчишек, которым уже 12 и 10 лет, в больницу Сергей не берет, говорит, что детские психологи не рекомендуют им видеть и маму в таком состоянии, и других неизлечимо больных пациентов паллиативного отделения.

Уже несколько лет свою дочь не видела и ее мать Галина Васильевна. После инсульта она не выходит из своей квартиры.

"Она такая умница и красавица была. После школы поступила в московский институт на бюджет. А учиться не стала, познакомилась с этим Сергеем Колпаковым и вернулась в Пермь", - рассказывает Галина Васильевна.

Она была против их отношений, Колпаков намного старше – почти на 30 лет, но, когда Ирина забеременела, смирилась. Сначала родился сын Саша, а потом Артур. Ему было всего полгода, когда супруги решили пойти отдохнуть в "Хромую лошадь". Галина Васильевна тогда приехала в Пермь из Березников, чтобы сидеть с мальчишками.

"Мне сразу не сказали, что с Ириной. Просто, что плохо. Я только потом узнала… Пожар начался, когда Колпаков вышел с приятелем покурить на улицу, а Ира с подругой остались внутри. Ее подруга Лена погибла. Ирочка выжила", - говорит Галина Васильевна. У нее дома на видном месте стоит портрет дочери, глядя на него, она начинает плакать. Но тут же, одергивая себя, начинает рассказывать о внуках, о том, как они учатся. Младший, например, мечтает стать врачом.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Мать и сын Ирины Пекарской - Артур и Галина Васильевна © РИА Новости / Светлана Самсонова Мать и сын Ирины Пекарской - Артур и Галина Васильевна

"Вчера приходила из опеки женщина, спрашивала Артура, какой он подарок хочет на Новый год. Он ей ответил – чтобы мама выздоровела и синтезатор", - говорит женщина.

До весны

Лариса Титова уже десять лет не ездит в центр Перми, не гуляет здесь по набережной и паркам, слишком многое ей напоминает о дочери: здесь у нее свадьба была в феврале 2009 года, здесь ее Иришка любила сидеть на скамейке… Исключение делает только раз в год – 5 декабря, она вместе с другими родственниками погибших приходит в сквер добровольцев, чтобы возложить цветы к памятнику жертвам "Хромой лошади", расположенном напротив клуба. Вот и в этот четверг они вместе с мужем Федором обязательно придут, потом вернутся домой, испекут пирог с рыбой, которую супруг поймал сам, и снова и снова будут говорить о своей дочери Ирине – как она ушла в расцвете лет, но ушла счастливой и любимой.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Мемориал жертвам пожара в Хромой лошади установлен в сквере напротив дома, где находился клуб © РИА Новости / Светлана Самсонова Мемориал жертвам пожара в Хромой лошади установлен в сквере напротив дома, где находился клуб

"После мемориала мы на кладбище не ходим. Бываем там на Покров день - 14 октября, обходим все могилки и прощаемся со всеми до весны. А так мы Иринку навещаем каждые две недели, цветы живые меняем. Она не может к нам, так мы к ней ходим", - говорит Лариса Николаевна.

Ирина и ее муж Иван работали в ту ночь в "Хромой лошади". Ваня – ди-джеем, а девушку, которая уволилась из заведения незадолго до этого, директор клуба Светлана Ефремова попросила выйти и поработать в баре, так много людей ожидалось на празднике и персонала не хватало.

"Нам следователи дали запись с камеры, которая над баром висела. Она работала до последнего, пока свет не потух. Она отвечала за кассу. Они же все не верили, что это серьезно, что сейчас потушат, и дальше продолжится, никто не думал о таких последствиях. Пока она эту кассу закрывала, она дыхнула и погибла на рабочем месте. Когда было опознание, у нее не было ни одного ожога. А Ваня спасся, он сидел рядом с дверью, а бар - в центре клуба", - рассказывает Лариса Николаевна.

© Фото : из архива семьи Ирины Устиновой Ирина Устинова работала барменом в ночь пожара в Хромой лошади © Фото : из архива семьи Ирины Устиновой Ирина Устинова работала барменом в ночь пожара в Хромой лошади

Сегодня, накануне годовщины гибели дочери, она дома затеяла большую уборку, сняла шторы, чтобы постирать, решила вымыть окна, полы. Говорит, нехорошо, чтобы в такой день был беспорядок в квартире.

"Я вот убираюсь и разговариваю с ней. Мы вообще о ней говорим, как будто она с нами, как будто она живая", - говорит женщина. В квартире очень много фотографий Ирины, вот она на лыжах, здесь она на даче, на которую она очень любила ездить, а тут в белой фате.

Лариса Николаевна признается, что после гибели дочери она стала замкнутым человеком. До этого в их доме собирались большие компании, но со временем друзья из деликатности перестали тревожить их с мужем.

"Приглашали меня, конечно. Подружки моего возраста, а я уже чувствовала себя некомфортно в их компании. Говорят все о чем, когда собираются? О детях, внуках. А мне о чем говорить? У нас с мужем второй брак. И это у нас единственная дочь была, у меня больше не будет ни детей, ни внуков. У мужа от первого брака есть сын, так он уже прадедушка, а мне внуков никогда не видать. Я сижу в четырех стенах, почти не с кем не общаюсь. Меня это устраивает", - говорит Титова.

© Фото : из архива семьи Ирины Устиновой Лариса Титова с дочерью Ириной © Фото : из архива семьи Ирины Устиновой Лариса Титова с дочерью Ириной

Женщина не заметила, как пролетели десять лет после трагедии. Говорит, что в первые дни жить не хотелось, думала, что не проживет без своей дочери и двух месяцев, не выходила из дома, в каждой девушке на улице видела свою Иру. Благодаря поддержке близкой подруги и мужа смогла кое-как смириться. Лариса Николаевна и ее Федор продолжают общаться с зятем и его родителями, Ваня все еще не женат, но недавно нашел хорошую девушку. И женщина очень рада за него – все-таки уже четвертый десяток, и ему пора заводить новую семью.

"Время не лечит. Первое время вся боль, горе было снаружи. А сейчас у людей-то своя жизнь, каждый день не будешь с кем попало разговаривать об этом. Влезать со своей темой неудобно. И постепенно эта боль снаружи и засела поглубже", - вздыхает Лариса Николаевна. И вдруг добавляет:

"А вообще, мне сегодня легче стало. Я вот болела, плохое настроение, и все время говорила – господи, мне нужны положительные эмоции, чтобы я встала и начала что-то делать. И сегодня одни положительные эмоции - я смогла весь день говорить с вами об Ире".

Пожар

В ночь с 4 на 5 декабря 2009 года в Перми в ночном клубе-кафе "Хромая лошадь" произошел сильный пожар. При общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратных метров. Сразу погибли 102 человека, пострадало более 140. Позже часть пострадавших скончалась, в результате количество жертв возросло до 156 человек. Всего в ночном клубе было более 200 человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с пиротехникой и нарушение правил пожарной безопасности.

В апреле 2013 года Ленинский районный суд Перми вынес приговор по делу о пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь", назначив наказание восьми обвиняемым.

Главный фигурант дела, фактический владелец заведения Анатолий Зак был приговорен к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Неофициальному исполнительному директору клуба Светлане Ефремовой суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Арт-директор Олег Феткулов лишен свободы на шесть лет.

За ненадлежащие проверки бывшие инспекторы краевого Госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева приговорены к пяти годам колонии-поселения и четырем годам колонии-поселения соответственно.