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В Саратове автобус врезался в столб, 15 человек пострадали
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РИА Новости

В Саратове автобус врезался в столб, 15 человек пострадали

10:40 04.12.2019 (обновлено: 11:04 04.12.2019)
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© Фото : «Регион 64»На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
© Фото : «Регион 64»
САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"По предварительным данным, произошло столкновение автобуса маршрута №6 со столбом, 11 пострадавших. Всем оказана профессиональная медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, предварительно, тяжелых пострадавших нет.
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СаратовПроисшествия
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