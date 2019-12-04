В Саратове автобус врезался в столб, 15 человек пострадали

САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
ДТП произошло у дома 24 по улице Орджоникидзе
"По предварительным данным, произошло столкновение автобуса маршрута №6 со столбом, 11 пострадавших. Всем оказана профессиональная медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, предварительно, тяжелых пострадавших нет.