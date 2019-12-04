Стрелявший по прохожим житель Перми находился под действием наркотиков

Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, так же был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника.