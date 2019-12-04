Стрелявший по прохожим житель Перми находился под действием наркотиков

УФА, 4 дек – РИА Новости. Житель Перми, устроивший стрельбу в Перми, при которой погибла женщина и получили ранения двое мужчин, в момент инцидента был в состоянии наркотического опьянения, ранее он уже был судим, сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.
Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, так же был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника.
По данным властей, инцидент произошел 4.30 (2.30 мск) на пересечении улиц Вильямса и Писарева.
"Установлено, что стрельбу из гладкоствольного ружья вёл ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения. Оружием завладел незаконно. Успел произвести 8 выстрелов", - сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.
В ведомстве отметили, что стрелок стрелял не только по людям, но и по припаркованным автомобилям. "Действиями преступника нанесен ущерб имуществу граждан - выстрелами повреждены автомобили", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что губернатор края Максим Решетников распорядился оказать всестороннюю помощь раненым.
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"Ночью произошел инцидент со стрельбой. К сожалению, погибла женщина, сотрудник Росгвардии при исполнении был ранен, и есть еще один пострадавший. Нужно оказать необходимую поддержку пострадавшим, когда все обстоятельства будут установлены", - приводит пресс-служба губернатора слова Решетникова.