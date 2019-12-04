Вучич надеется обсудить с Путиным Косово и рост товарооборота

"Надеюсь на хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это важная встреча для Сербии, потому что мы будем разговаривать по всем ключевым вопросам, таким, как Косово и Метохия, регион, двустороннее сотрудничество, до того, что узнаем взгляд Путина на совокупную политическую ситуацию в Европе, Евразии и мире", - заявил Вучич национальному телевидению Сербии из Сочи.