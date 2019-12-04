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Вучич надеется обсудить с Путиным Косово и рост товарооборота
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РИА Новости

Вучич надеется обсудить с Путиным Косово и рост товарооборота

10:39 04.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что планирует обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным двустороннее сотрудничество, проблему Косово и Метохии и увеличение товарооборота двух стран.
Сербский президент прибыл в Сочи, где в среду ожидается его встреча с главой российского государства.

"Надеюсь на хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это важная встреча для Сербии, потому что мы будем разговаривать по всем ключевым вопросам, таким, как Косово и Метохия, регион, двустороннее сотрудничество, до того, что узнаем взгляд Путина на совокупную политическую ситуацию в Европе, Евразии и мире", - заявил Вучич национальному телевидению Сербии из Сочи.

"Ключевое значение для нас имеет продолжение разговоров о двустороннем сотрудничестве после подписания соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, чтобы увидеть, как и каким образом можно улучшить товарооборот", - отметил президент Сербии.
Он уточнил, что в 2018 году товарооборот России и Сербии достиг суммы в 3,6 миллиарда долларов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
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ЕвразияАлександр ВучичЕвразийский экономический союзВладимир ПутинЕвропаКосовоВ мире
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