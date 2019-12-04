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Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье
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РИА Новости

Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

10:38 04.12.2019 (обновлено: 11:00 04.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИндивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде. 4 декабря 2019
Индивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде. 4 декабря 2019
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Индивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде. 4 декабря 2019
ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Ингодинский районный суд в Чите на 72 часа продлил задержание предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил пассажирских перевозок на маршруте Сретенск - Чита, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу. Автобус упал с высоты 12 метров на крышу, погибли водитель и 18 пассажиров, в том числе два малолетних ребенка. Еще 20 пассажиров госпитализированы, шесть из них в тяжелом состоянии.
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"Суд постановил: продлить срок задержания на 72 часа", - сказал судья.
О продлении задержания суд попросил представитель следствия, объяснив это тем, что нужно больше времени для предоставления доказательств причастности Стрельникова к аварии.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
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