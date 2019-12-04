Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

Установлены личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

О продлении задержания суд попросил представитель следствия, объяснив это тем, что нужно больше времени для предоставления доказательств причастности Стрельникова к аварии.