Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Ингодинский районный суд в Чите на 72 часа продлил задержание предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил пассажирских перевозок на маршруте Сретенск - Чита, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу. Автобус упал с высоты 12 метров на крышу, погибли водитель и 18 пассажиров, в том числе два малолетних ребенка. Еще 20 пассажиров госпитализированы, шесть из них в тяжелом состоянии.
"Суд постановил: продлить срок задержания на 72 часа", - сказал судья.
О продлении задержания суд попросил представитель следствия, объяснив это тем, что нужно больше времени для предоставления доказательств причастности Стрельникова к аварии.