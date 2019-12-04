В Ираке задержали заместителя лидера ИГ* аль-Багдади

ДАМАСК, 4 дек — РИА Новости. Иракские силовики заявили о задержании "заместителя" ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство"*. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы органов безопасности Иракские силовики заявили о задержании "заместителя" ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство"*. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы органов безопасности Ирака

Полицейские из деревни Хавиджа (провинция Киркук) задержала боевика по кличке Абу Хальдун в квартире, где он укрывался. У него был фальшивый паспорт на имя некоего Шааляна Убейда.

"Этот преступник занимал пост заместителя аль-Багдади, а также был "военным эмиром" в провинции Салах-ад-Дин", — отмечается в сообщении.

О ликвидации аль-Багдади 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, американский спецназ провел спецоперацию в сирийской провинции Идлиб. При этом террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось "быстро и точно идентифицировать".

Трамп также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь. Однако в российском Минобороны отмечали, что у них нет достоверной информации об уничтожении главаря террористов.

Позже сообщалось, что ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади и даже назначила преемника.