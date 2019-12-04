Энергетическая политика Германии не касается США, заявили в бундестаге

"Вопрос о цене имеет решающее значение для того, какой газ востребован в ФРГ. До тех пор, пока российский газ значительно дешевле и экологичнее, чем американский газ, добытый методом фрекинга, его покупают в Германии... В настоящее время существует широкий консенсус, в том числе в германском бундестаге, о том, что мы хотим российский газ и хотим поддерживать отношения с Россией", - заявил Эрнст.