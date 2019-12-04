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Энергетическая политика Германии не касается США, заявили в бундестаге
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РИА Новости

Энергетическая политика Германии не касается США, заявили в бундестаге

10:26 04.12.2019
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© AP Photo / Frank HormannПредседатель партии "Левые" Клаус Эрнст
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
© AP Photo / Frank Hormann
Председатель партии "Левые" Клаус Эрнст. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Немцы хотят российский газ и поддержки отношений с Россией, энергетическая политика Германии не касается США, заявил в интервью РИА Новости немецкий депутат, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
"Вопрос о цене имеет решающее значение для того, какой газ востребован в ФРГ. До тех пор, пока российский газ значительно дешевле и экологичнее, чем американский газ, добытый методом фрекинга, его покупают в Германии... В настоящее время существует широкий консенсус, в том числе в германском бундестаге, о том, что мы хотим российский газ и хотим поддерживать отношения с Россией", - заявил Эрнст.
Он добавил, что "американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 09:17Сказано в эфире
"Политическая игра". Киев и Берлин ссорятся из-за "Северного потока-2"В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку-2". В эфире радио Sputnik эксперты поделились своей точкой зрения по этому вопросу.
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Северный поток — 2ФинляндияСШАУкраинаВ мире
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