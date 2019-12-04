Иран назвал условие для начала переговоров с США

ТЕГЕРАН, 4 дек – РИА Новости. Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но США должны снять санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани

"Как только США снимут свои деспотичные, незаконные, ошибочные, террористические санкции, сразу после этого главы группы стран "5+1" могут встретиться, у нас также не будет с этим проблем", - сказал Роухани, чье выступление транслировало телевидение.

Он подчеркнул, что готов к переговорам даже через час, но только в случае снятия санкций.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.