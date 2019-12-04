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Иран назвал условие для начала переговоров с США
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РИА Новости

Иран назвал условие для начала переговоров с США

10:26 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 дек – РИА Новости. Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но США должны снять санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
"Как только США снимут свои деспотичные, незаконные, ошибочные, террористические санкции, сразу после этого главы группы стран "5+1" могут встретиться, у нас также не будет с этим проблем", - сказал Роухани, чье выступление транслировало телевидение.
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Он подчеркнул, что готов к переговорам даже через час, но только в случае снятия санкций.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиИранСШАВ мире
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